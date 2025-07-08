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Держетнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з РПЦ

Звязок УПЦ з РПЦ

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Української православної церкви з Російською православною церквою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відповідний наказ "Про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви" видано Державною службою України з етнополітики та свободи совісті 08 липня 2025 року", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що за результатами дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, дослідницька група виявила такі ознаки афілійованості:

  • обсяг прав "незалежності і самостійності в управлінні" наданий РПЦ для УПЦ (МП) не означає повної незалежності, в тому сенсі, який надається автокефальним церквам кіріархальною церквою;
  • в статуті УПЦ (МП) є ознаки входження до структури РПЦ;
  • статутом РПЦ передбачено, що архієреї УПЦ (МП) є членами Помісного і Архієрейського Соборів РПЦ, і беруть участь у їх роботі;
  • ряд інших ознак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили громадянства України, - СБУ

Нагадуємо, 9 травня Кабінет Міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

Нагадаємо, 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.

Автор: 

РПЦ (516) УПЦ МП (1216)


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Топ коментарі
+10
Афігєть!!! Держетнополітики нарешті продрало очі?
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08.07.2025 23:00 Відповісти
+8
А не можна просто написати, що мають звязок
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08.07.2025 23:03 Відповісти
+7
Це кодло просто потрібно зачистити з України інакше ми ніколи з лайна не виберемся
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08.07.2025 23:06 Відповісти
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Афігєть!!! Держетнополітики нарешті продрало очі?
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08.07.2025 23:00 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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08.07.2025 23:27 Відповісти
А не можна просто написати, що мають звязок
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08.07.2025 23:03 Відповісти
Точніше: ознак не афілійованості не виявлено.
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08.07.2025 23:05 Відповісти
Ознаки залежності від РПЦ

Об'єднує єпархії, синодальні установи, благочиння, парафії, монастирі, духовні навчальні заклади, братства, сестринства та місії і є «самокерованою частиною РПЦ».

Рішення Помісного і Архієрейського Соборів РПЦ є обов'язковими для УПЦ (МП)

Рішення Синоду РПЦ діють в Українській Православній Церкві Московського патріархату «з урахуванням особливостей, визначених самостійним характером її управління».

Суд Архієрейського Собору РПЦ є найвищим церковним судом для УПЦ (МП)

Предстоятель УПЦ (МП) обирається єпископатом УПЦ (МП) та благословляється Патріархом Московським і всієї Русі

Новообраний предстоятель УПЦ (МП) має прибути до Патріарха Московського і всієї Русі для отримання Благословенної грамоти.

Ім'я предстоятеля УПЦ (МП) (митрополита Київського) поминається в усіх храмах церкви після імені святійшого патріарха Московського.

Церковне святе миро отримує від Патріарха Московського і всієї Русі.

«УПЦ (МП) з'єднана з Помісними Православними Церквами через Російську Православну Церкву..» - тобто вона не напряму спілкується з Помісними Церквами, а через РПЦ.

Рішення про утворення чи ліквідацію єпархій, що входять в УПЦ (МП), і про визначення їх територіальних кордонів приймаються її Синодом із подальшим затвердженням Архієрейським Собором РПЦ.

На території України не всі релігійні організації і інституції РПЦ належать до УПЦ МП маючи «ставропігію» Московського Патріархату.

Із 2017 року УПЦ МП не може канонізовувати місцевошанованих святих без узгодження Архієрейського собору РПЦ.

Устав УПЦ МП схвалюється Патріархом Московським і всієї Русі.
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08.07.2025 23:05 Відповісти
Це кодло просто потрібно зачистити з України інакше ми ніколи з лайна не виберемся
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08.07.2025 23:06 Відповісти
Держетнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП)

Ознаки завафльованості!
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08.07.2025 23:13 Відповісти
Але це вони дарма так. Насправді УПЦ (МП) афілійовані з Банковою, а не тільки з РПЦ.
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08.07.2025 23:13 Відповісти
Йомайо сенсація!
Ці дармоїди виявили е що знали навіть діти 11 років тому.
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08.07.2025 23:14 Відповісти
"ознаки афілійованості"?!!! Ха-ха-ха!
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08.07.2025 23:14 Відповісти
Оце зір в людей з Державної служби України з етнополітики та свободи совісті!
Ще на початку АТО, ці папуаси, не приховуючись, співпрацювали з к@ц@п@ми.
А люди ще нарікають на рішення та повільні надходження допомоги від США та Європи.
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08.07.2025 23:19 Відповісти
Повна заборона російської мови та усього російського - це питання існування української нації. Хто не згоден - пощбавлення громадянства, чємодан, вокзал, расія.
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08.07.2025 23:19 Відповісти
Не звинувачуйте свинособачих попів. Звинувачуйте українську паству.
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08.07.2025 23:20 Відповісти
💯!
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08.07.2025 23:29 Відповісти
Кацапських попів потрібно відловлювати, накопичувати партіями, зпихати в вагони для скотини і депортувати з позбавленням всіх громадянських прав з довічною забороною вїзду в Україну і повною конфіскацією всього нажитого майна. Кацапський піп має прибувати в ********* в рясі на голу дупу. Крапка. Як писав якийсь дисидент "в подпольє можно встрєтить только крис" і тому секта кірюші гундяєва потрібно змусити підти в підпілля і далі боротися з ними тими ж засобами що і з пацюками. Здохнути мають всі! Жидобілшовики Зє досі не вигнали цих іноагентів фсб з Лаври та монастирів... Всі "притулки секти гундяєва" є резедентурами фсб а всі служителі кацапського культу є лютими ворогами України. Релігії поза політикою не існує в природі. Це ж навіть діти вже розуміють, а зелені зрадники "під дурника" досі косять а мина третьому році повномасшабної війни поводимо себе як "білі і пухнасті" "тєрпіли" ...
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08.07.2025 23:20 Відповісти
Шота происходит,переобуваться зелень,мабуть рыгтнг падает.
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08.07.2025 23:31 Відповісти
Пора вже з божого благословення надати лярвам московського сатанату в Україні ознаки асфальтованості метри на два під землю.
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08.07.2025 23:36 Відповісти
Паспорт митрополита УПЦ ОНУФРИЯ
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08.07.2025 23:49 Відповісти
Непогано так, всього три роки знадобилося для такого складного розслідування. Ще 3 роки будуть думати що з цим робити чи не робити. Потім ще 3 роки будуть приймати рішення... а може і не будуть
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08.07.2025 23:56 Відповісти
 
 