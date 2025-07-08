Держетнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з РПЦ
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Української православної церкви з Російською православною церквою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Відповідний наказ "Про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви" видано Державною службою України з етнополітики та свободи совісті 08 липня 2025 року", - йдеться в повідомленні відомства.
Зазначається, що за результатами дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, дослідницька група виявила такі ознаки афілійованості:
- обсяг прав "незалежності і самостійності в управлінні" наданий РПЦ для УПЦ (МП) не означає повної незалежності, в тому сенсі, який надається автокефальним церквам кіріархальною церквою;
- в статуті УПЦ (МП) є ознаки входження до структури РПЦ;
- статутом РПЦ передбачено, що архієреї УПЦ (МП) є членами Помісного і Архієрейського Соборів РПЦ, і беруть участь у їх роботі;
- ряд інших ознак.
Нагадуємо, 9 травня Кабінет Міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".
Нагадаємо, 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.
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Рішення Помісного і Архієрейського Соборів РПЦ є обов'язковими для УПЦ (МП)
Рішення Синоду РПЦ діють в Українській Православній Церкві Московського патріархату «з урахуванням особливостей, визначених самостійним характером її управління».
Суд Архієрейського Собору РПЦ є найвищим церковним судом для УПЦ (МП)
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Новообраний предстоятель УПЦ (МП) має прибути до Патріарха Московського і всієї Русі для отримання Благословенної грамоти.
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Устав УПЦ МП схвалюється Патріархом Московським і всієї Русі.
Ознаки завафльованості!
Ці дармоїди виявили е що знали навіть діти 11 років тому.
Ще на початку АТО, ці папуаси, не приховуючись, співпрацювали з к@ц@п@ми.
А люди ще нарікають на рішення та повільні надходження допомоги від США та Європи.