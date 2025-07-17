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Новини Зв’язок УПЦ з РПЦ
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Держетнополітики винесла припис УПЦ МП щодо розірвання стосунків з РПЦ

онуфрій,кіріл

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті винесла припис про усунення порушення законодавства Київській митрополії УПЦ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держетнополітики.

"За результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України, Київській митрополії УПЦ винесено Припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації", - ідеться у повідомленні.

Відповідно до законодавства, Київська митрополія УПЦ зобов’язана усунути виявлені порушення до 18 серпня 2025 року.

У виданому Держетнополітики приписі вказано, що митрополит УПЦ Онуфрій має надати рішення найвищих органів церковної влади щодо виходу УПЦ зі структури РПЦ, а також втрати чинності для УПЦ всіх положень статуту РПЦ. Він також має публічно заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ та підготувати відповідну заяву для припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держетнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з РПЦ

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РПЦ (518) УПЦ МП (1218) Онуфрій (73) Держетнополітики (11)


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Ще повинен прокляти Котрєарха Пєріла,і тричі заспівать Путін )(уйло.
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17.07.2025 22:43 Відповісти
Не зовсім зрозуміло. Це як? З самим собою стосунок розірвати? Одне й те саме, тільки назва в Україні трохи інша.
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17.07.2025 22:45 Відповісти
Ниочем,просто ай-я-яй.
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17.07.2025 23:06 Відповісти
вся сатанинська секта рпц має викинута з України туди звідки вона припхалась-тобто взад запарєбрік в радную говєнь...
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17.07.2025 22:47 Відповісти
На стайню раком з конфіскацією під@рську секту - і хай 100 років замолюють гріхи у прямому етері.
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17.07.2025 23:05 Відповісти
Ці гебісти в сутанах можуть навіть виконати всі приписі нашої влади. Але від цього меншими запутінцями не стануть. Гнать всіх причетних на росію. Там їхнє місце.
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17.07.2025 23:16 Відповісти
Педофілією однозначно не перестануть займатися..Бо це "исконна и скрепна"..
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17.07.2025 23:40 Відповісти
На кого розрахований цей цирк?
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18.07.2025 00:04 Відповісти
 
 