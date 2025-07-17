Держетнополітики винесла припис УПЦ МП щодо розірвання стосунків з РПЦ

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті винесла припис про усунення порушення законодавства Київській митрополії УПЦ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держетнополітики.

"За результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України, Київській митрополії УПЦ винесено Припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації", - ідеться у повідомленні.

Відповідно до законодавства, Київська митрополія УПЦ зобов’язана усунути виявлені порушення до 18 серпня 2025 року.

У виданому Держетнополітики приписі вказано, що митрополит УПЦ Онуфрій має надати рішення найвищих органів церковної влади щодо виходу УПЦ зі структури РПЦ, а також втрати чинності для УПЦ всіх положень статуту РПЦ. Він також має публічно заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ та підготувати відповідну заяву для припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ.

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