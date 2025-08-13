СБУ объявила в розыск народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Христенко

Служба безопасности Украины объявила в розыск народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Федора Христенко.

Соответствующая карточка розыска размещена на сайте МВД Украины в разделе "Розыск", сообщает Цензор.НЕТ.

Датой исчезновения нардепа значится 21 июля 2025 года - в этот день СБУ заочно сообщила Христенко о подозрении.

Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Он оказался резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, работал на направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

