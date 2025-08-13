РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6471 посетитель онлайн
Новости Розыск предателей
641 22

СБУ объявила в розыск народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Христенко

христенко

Служба безопасности Украины объявила в розыск народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Федора Христенко.

Соответствующая карточка розыска размещена на сайте МВД Украины в разделе "Розыск", сообщает Цензор.НЕТ.

Датой исчезновения нардепа значится 21 июля 2025 года - в этот день СБУ заочно сообщила Христенко о подозрении.

Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Он оказался резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, работал на направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Смотрите также: Действующий нардеп от ОПЗЖ Христенко был агентом РФ и помог Боголюбову сбежать. Его подозревают в госизмене и влиянии на НАБУ, - Офис генпрокурора. ФОТО

Автор: 

розыск (844) СБУ (20305) государственная измена (1603) Оппозиционная платформа - За жизнь (455)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Хм...
Заборонена ОПЗЖ спокійно сидить у парламенті, знаходиться на утриманні Зеленського і тісно співпрацює з СН.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:24 Ответить
+3
Парадокс у тому, що скоріше за все, ті ж, хто оголосив у розшук.

Просто незадорого попередили і трохи почекали.
Нічого особистого - просто бізнес.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:37 Ответить
+2
Хтось здивований?
показать весь комментарий
13.08.2025 23:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хм...
Заборонена ОПЗЖ спокійно сидить у парламенті, знаходиться на утриманні Зеленського і тісно співпрацює з СН.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:24 Ответить
Хтось здивований?
показать весь комментарий
13.08.2025 23:26 Ответить
Ні. Тому що схеми дурчинова- потроха по зникненню за кордон живіше за всіх живих.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:32 Ответить
Датою зникнення нардепа значиться 21 липня 2025 року.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:35 Ответить
Чукча не читач? Чукче аби щось написати про якісь там дати?
показать весь комментарий
13.08.2025 23:39 Ответить
Чукча типу не пам'ятає, хто вже 6 років президент.
Чукча типу не знає, що призначенці Зеленського у ГУР та СБУ супровідні листи для перетинання кордону втікачам дають.
показать весь комментарий
14.08.2025 00:09 Ответить
Вам всім далеко до Турчинова і Порошенко, а тому брехнею і квакаєте із зеленого болота. Партія ОПЗЖ сьогодні в тісній коаліції зі "слугами" голосують всі закони Зеленського. То яка ж вона заборонена? В головах слугориг заборонена "ЄС", бо вона не дає їм відкрито зраджувати і красти гроші із бюджету.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:43 Ответить
Ванька Бакланов випустив його з України, а ти натякаєш, що товариш дитинства Шашличного працював по "схемах дурчинова- потроха"
показать весь комментарий
13.08.2025 23:45 Ответить
Чинний нардеп від ОПЗЖ Христенко був агентом РФ та допоміг Боголюбову втекти. Джерело: https://censor.net/ua/n3568557

А хто помог ему сдрыснуть?
показать весь комментарий
13.08.2025 23:32 Ответить
Парадокс у тому, що скоріше за все, ті ж, хто оголосив у розшук.

Просто незадорого попередили і трохи почекали.
Нічого особистого - просто бізнес.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:37 Ответить
Як хто? Резидент ФСБ єрмак. Він тепер і за "посла *****" відпрацьовує...
показать весь комментарий
13.08.2025 23:38 Ответить
Ні, резидент оця падла, а єлдак штатний негласний прпацівник ФСБ під прикриттям.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:44 Ответить
Спочатку надали можливість ригоаналу надійно залягти на дно і стрімголов оголосили у розшук.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:38 Ответить
Це ж ригоанал , як входить до кАоліціі слуг народу і на тобі - зрадник ?
показать весь комментарий
13.08.2025 23:42 Ответить
А де Ви бачили серед "слуг" і ОПЗЖ патріотів? Там одна мразина і зрадники.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:45 Ответить
100% ++++
правда Ваша !!
показать весь комментарий
13.08.2025 23:47 Ответить
Віін відрізняється від Баканова і Резнікова тільки тим, що менше вкрав.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:43 Ответить
Гдє же ти,
І гдє іскать твоі слєди?
показать весь комментарий
13.08.2025 23:48 Ответить
Маж бути спеціальна служба яка займається ретельною перевіркою всіх депутатів та державних службовців. Постійно. Внутрішній ворог найнебезпечніший. На жаль СБУ не виконує ці функції. Прогнила наскрізь з часів "політпризначенців" які стали її очолювати...
показать весь комментарий
13.08.2025 23:58 Ответить
суркис не агент кремля??
показать весь комментарий
14.08.2025 00:02 Ответить
Я плякав від безвиході у лабіринті цієї логіки СБУ і МВС.
показать весь комментарий
14.08.2025 00:04 Ответить
 
 