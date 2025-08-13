СБУ объявила в розыск народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Христенко
Служба безопасности Украины объявила в розыск народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Федора Христенко.
Соответствующая карточка розыска размещена на сайте МВД Украины в разделе "Розыск", сообщает Цензор.НЕТ.
Датой исчезновения нардепа значится 21 июля 2025 года - в этот день СБУ заочно сообщила Христенко о подозрении.
Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Он оказался резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, работал на направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Заборонена ОПЗЖ спокійно сидить у парламенті, знаходиться на утриманні Зеленського і тісно співпрацює з СН.
Чукча типу не знає, що призначенці Зеленського у ГУР та СБУ супровідні листи для перетинання кордону втікачам дають.
А хто помог ему сдрыснуть?
Просто незадорого попередили і трохи почекали.
Нічого особистого - просто бізнес.
правда Ваша !!
І гдє іскать твоі слєди?