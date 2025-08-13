920 24
СБУ оголосила в розшук народного депутата від забороненої ОПЗЖ Христенка
Служба безпеки України оголосила в розшук народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Федора Христенка.
Відповідна картка розшуку розміщена на сайті МВС України в розділі "Розшук", повідомляє Цензор.НЕТ.
Датою зникнення нардепа значиться 21 липня 2025 року - цього дня СБУ заочно повідомила Христенку про підозру.
Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
Топ коментарі
+11 Герхард
показати весь коментар13.08.2025 23:24 Відповісти Посилання
+5 Герхард
показати весь коментар13.08.2025 23:37 Відповісти Посилання
+4 Nirgendwo
показати весь коментар13.08.2025 23:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Заборонена ОПЗЖ спокійно сидить у парламенті, знаходиться на утриманні Зеленського і тісно співпрацює з СН.
Чукча типу не знає, що призначенці Зеленського у ГУР та СБУ супровідні листи для перетинання кордону втікачам дають.
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 12.08.2025
Ой. Да ти свіженький акаунт приніс, ботва. 😁
Як там справи у Подоляка?
Його виплат на мівіну вистачає?
А хто помог ему сдрыснуть?
Просто незадорого попередили і трохи почекали.
Нічого особистого - просто бізнес.
правда Ваша !!
І гдє іскать твоі слєди?