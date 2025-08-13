УКР
СБУ оголосила в розшук народного депутата від забороненої ОПЗЖ Христенка

христенко

Служба безпеки України оголосила в розшук народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Федора Христенка.

Відповідна картка розшуку розміщена на сайті МВС України в розділі "Розшук", повідомляє Цензор.НЕТ.

Датою зникнення нардепа значиться 21 липня 2025 року - цього дня СБУ заочно повідомила Христенку про підозру.

Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Дивіться також: Чинний нардеп від ОПЗЖ Христенко був агентом РФ та допоміг Боголюбову втекти. Його підозрюють у держзраді та впливі на НАБУ, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Топ коментарі
+11
Хм...
Заборонена ОПЗЖ спокійно сидить у парламенті, знаходиться на утриманні Зеленського і тісно співпрацює з СН.
показати весь коментар
13.08.2025 23:24 Відповісти
+5
Парадокс у тому, що скоріше за все, ті ж, хто оголосив у розшук.

Просто незадорого попередили і трохи почекали.
Нічого особистого - просто бізнес.
показати весь коментар
13.08.2025 23:37 Відповісти
+4
Хтось здивований?
показати весь коментар
13.08.2025 23:26 Відповісти
І голосує за ВСІ мутні та одіозні законопроекти! От тупо за всі, включно з нещодавнім про НАБУ...
показати весь коментар
14.08.2025 00:22 Відповісти
Ні. Тому що схеми дурчинова- потроха по зникненню за кордон живіше за всіх живих.
показати весь коментар
13.08.2025 23:32 Відповісти
Датою зникнення нардепа значиться 21 липня 2025 року.
показати весь коментар
13.08.2025 23:35 Відповісти
Чукча не читач? Чукче аби щось написати про якісь там дати?
показати весь коментар
13.08.2025 23:39 Відповісти
Чукча типу не пам'ятає, хто вже 6 років президент.
Чукча типу не знає, що призначенці Зеленського у ГУР та СБУ супровідні листи для перетинання кордону втікачам дають.
показати весь коментар
14.08.2025 00:09 Відповісти
Inok #611381

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 12.08.2025

Ой. Да ти свіженький акаунт приніс, ботва. 😁
Як там справи у Подоляка?
Його виплат на мівіну вистачає?
показати весь коментар
14.08.2025 00:12 Відповісти
Вам всім далеко до Турчинова і Порошенко, а тому брехнею і квакаєте із зеленого болота. Партія ОПЗЖ сьогодні в тісній коаліції зі "слугами" голосують всі закони Зеленського. То яка ж вона заборонена? В головах слугориг заборонена "ЄС", бо вона не дає їм відкрито зраджувати і красти гроші із бюджету.
показати весь коментар
13.08.2025 23:43 Відповісти
Ванька Бакланов випустив його з України, а ти натякаєш, що товариш дитинства Шашличного працював по "схемах дурчинова- потроха"
показати весь коментар
13.08.2025 23:45 Відповісти
Чинний нардеп від ОПЗЖ Христенко був агентом РФ та допоміг Боголюбову втекти. Джерело: https://censor.net/ua/n3568557

А хто помог ему сдрыснуть?
показати весь коментар
13.08.2025 23:32 Відповісти
Як хто? Резидент ФСБ єрмак. Він тепер і за "посла *****" відпрацьовує...
показати весь коментар
13.08.2025 23:38 Відповісти
Ні, резидент оця падла, а єлдак штатний негласний прпацівник ФСБ під прикриттям.
показати весь коментар
13.08.2025 23:44 Відповісти
Спочатку надали можливість ригоаналу надійно залягти на дно і стрімголов оголосили у розшук.
показати весь коментар
13.08.2025 23:38 Відповісти
Це ж ригоанал , як входить до кАоліціі слуг народу і на тобі - зрадник ?
показати весь коментар
13.08.2025 23:42 Відповісти
А де Ви бачили серед "слуг" і ОПЗЖ патріотів? Там одна мразина і зрадники.
показати весь коментар
13.08.2025 23:45 Відповісти
100% ++++
правда Ваша !!
показати весь коментар
13.08.2025 23:47 Відповісти
Віін відрізняється від Баканова і Резнікова тільки тим, що менше вкрав.
показати весь коментар
13.08.2025 23:43 Відповісти
Гдє же ти,
І гдє іскать твоі слєди?
показати весь коментар
13.08.2025 23:48 Відповісти
Маж бути спеціальна служба яка займається ретельною перевіркою всіх депутатів та державних службовців. Постійно. Внутрішній ворог найнебезпечніший. На жаль СБУ не виконує ці функції. Прогнила наскрізь з часів "політпризначенців" які стали її очолювати...
показати весь коментар
13.08.2025 23:58 Відповісти
суркис не агент кремля??
показати весь коментар
14.08.2025 00:02 Відповісти
Я плякав від безвиході у лабіринті цієї логіки СБУ і МВС.
показати весь коментар
14.08.2025 00:04 Відповісти
 
 