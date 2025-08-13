СБУ оголосила в розшук народного депутата від забороненої ОПЗЖ Христенка

Служба безпеки України оголосила в розшук народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Федора Христенка.

Відповідна картка розшуку розміщена на сайті МВС України в розділі "Розшук", повідомляє Цензор.НЕТ.

Датою зникнення нардепа значиться 21 липня 2025 року - цього дня СБУ заочно повідомила Христенку про підозру.

Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

