Готували новий удар РФ: СБУ затримала агентурну групу ФСБ на Одещині. ФОТОрепортаж

В Одеській області викрито агентурну мережу ФСБ, яка коригувала удари РФ по об'єктах оборонної інфраструктури України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, було затримано чотирьох агентів разом із резидентом (старшим агентом) групи.

Читайте також: Двох кліриків УПЦ МП, які вихваляли рашизм і виправдовували воєнні злочини РФ, викрито в Одесі, - СБУ. ФОТО

Група готувала для ФСБ координати складів зберігання зброї, боєприпасів та амуніції українських військ. Також агенти шукали геолокації підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, щоб скоригувати атаки рашистів в обхід української ППО.

Резидентом групи був охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств.

"Для дистанційного вербування чоловіка окупанти задіяли його знайомого з Криму, який співпрацює з російською спецслужбою і є наближеним до колишнього нардепа від Партії регіонів Ігоря Моркова. Згодом за інструкцією фсб резидент сформував власну групу інформаторів, до якої включив своїх друзів: тренера спортивної секції, водія таксі та його дружину – продавчиню в місцевому магазині", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Розставляв "відеопастки" для коригування ударів по Києву: СБУ затримала 24-річного IT-фахівця. ФОТО

Учасники групи шпигували за рухом військової та цивільної вантажної техніки у напрямку ймовірних логістичних центрів Сил оборони.

Також у побутових розмовах зловмисники випитували розвіддані у місцевих жителів, зокрема відвідувачів спортшколи, клієнтів таксі або покупців у магазині.

Отримані дані вони передавали резиденту під час особистих зустрічей або у телефонному режимі, використовуючи кодові слова для конспірації.

СБУ викрила агентуру ще на початку її розвідактивності та затримала у повному складі.

Читайте: СБУ оголосила в розшук народного депутата від забороненої ОПЗЖ Христенка

Наразі всім повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: СБУ повідомила про заочну підозру колаборанту, що працював на окупаційну митну службу на Луганщині







