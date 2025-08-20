РУС
Готовил прорыв ДРГ России на правобережье Херсонщины: СБУ задержала агента РФ. ФОТО

В Херсоне задержан российский агент, готовивший прорыв ДРГ рашистов на правобережье области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина должен был собрать разведданные о прибрежной территории и системе охраны оборонительных объектов у реки Днепр.

После получения этих данных оккупанты планировали проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Далее передовые группы врага должны были закрепиться на занятых позициях до подхода основных сил военной группировки РФ с временно оккупированной части Херсонщины.

"Вражеским агентом, который должен был разведать эти данные, оказался 37-летний херсонец, попавший в поле зрения российского гру, когда публиковал антиукраинские комментарии в Телеграм-каналах. Во время сбора данных он обходил прибрежную территорию, где фиксировал локации Сил обороны. Кроме того, мужчина выспрашивал дополнительные сведения у местных жителей под видом бытовых разговоров в торговых заведениях", - говорится в сообщении.

Мужчина готовил прорыв ДРГ РФ на правобережье Херсонской области

Мужчина готовил прорыв ДРГ РФ на правобережье Херсонской области

Его разведывательная деятельность была пошагово задокументирована, мужчину задержали по месту жительства.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Доки цивільні будуть вештатися в місцях дислокації Сил Оборони, таке й буде відбуватися, потрібно це виключити, потрібна охорона цих місць й не допуск сторонніх.
20.08.2025 13:12 Ответить
100% 👍
20.08.2025 13:14 Ответить
хоч і заблюрене рило у цього гандона,але відчувається,що якось без радості він фотографується
20.08.2025 13:19 Ответить
А мені здалося, що воно занадто зухвало дивиться в об'єктив. )
20.08.2025 14:34 Ответить
37 років? А хтось розповідає, що ТЦК хапають всіх підряд, на вилицю не вийдеш.
20.08.2025 14:17 Ответить
 
 