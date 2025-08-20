Готовил прорыв ДРГ России на правобережье Херсонщины: СБУ задержала агента РФ. ФОТО
В Херсоне задержан российский агент, готовивший прорыв ДРГ рашистов на правобережье области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчина должен был собрать разведданные о прибрежной территории и системе охраны оборонительных объектов у реки Днепр.
После получения этих данных оккупанты планировали проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Далее передовые группы врага должны были закрепиться на занятых позициях до подхода основных сил военной группировки РФ с временно оккупированной части Херсонщины.
"Вражеским агентом, который должен был разведать эти данные, оказался 37-летний херсонец, попавший в поле зрения российского гру, когда публиковал антиукраинские комментарии в Телеграм-каналах. Во время сбора данных он обходил прибрежную территорию, где фиксировал локации Сил обороны. Кроме того, мужчина выспрашивал дополнительные сведения у местных жителей под видом бытовых разговоров в торговых заведениях", - говорится в сообщении.
Его разведывательная деятельность была пошагово задокументирована, мужчину задержали по месту жительства.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
