Шпигувала за військами на Донеччині: затримано агентку спецслужб РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала мешканку Святогірська, яка коригувала вогонь окупантів по українських військових на Лиманському напрямку.

За даними слідства, жінку завербували під час окупації міста на початку повномасштабної війни. Після звільнення громади російські спецслужби залишили її для збору розвідданих, на зв’язок із нею вийшов бойовик підрозділу "БАРС-16".

Агентка збирала інформацію про укріпрайони, вогневі позиції та маршрути руху підрозділів ЗСУ, зокрема Третього армійського корпусу. Для цього обходила місцевість і випитувала дані під час розмов із місцевими жителями.

СБУ задокументувала її дії та затримала у власній оселі. Жінці повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Вона перебуває під вартою без права застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

