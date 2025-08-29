УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9817 відвідувачів онлайн
Новини Фото Шпигунство на користь РФ
1 489 4

Шпигувала за військами на Донеччині: затримано агентку спецслужб РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала мешканку Святогірська, яка коригувала вогонь окупантів по українських військових на Лиманському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

СБУ затримала агентку РФ, яка шпигувала за військами на Донеччині

За даними слідства, жінку завербували під час окупації міста на початку повномасштабної війни. Після звільнення громади російські спецслужби залишили її для збору розвідданих, на зв’язок із нею вийшов бойовик підрозділу "БАРС-16".

Агентка збирала інформацію про укріпрайони, вогневі позиції та маршрути руху підрозділів ЗСУ, зокрема Третього армійського корпусу. Для цього обходила місцевість і випитувала дані під час розмов із місцевими жителями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готував прорив ДРГ Росії на правобережжя Херсонщини: СБУ затримала агента РФ. ФОТО

СБУ затримала агентку РФ, яка шпигувала за військами на Донеччині
СБУ затримала агентку РФ, яка шпигувала за військами на Донеччині

СБУ задокументувала її дії та затримала у власній оселі. Жінці повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Вона перебуває під вартою без права застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 15 років тюрми отримав коригувальник, який наводив російські "КАБи" на позиції захисників Краматорська, - СБУ

Автор: 

СБУ (13291) шпигунство (1048) Донецька область (9449)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для чого морду закрили, навіщо тоді фото таке?
показати весь коментар
29.08.2025 10:34 Відповісти
****...
показати весь коментар
29.08.2025 10:47 Відповісти
******
показати весь коментар
29.08.2025 11:31 Відповісти
В мене брат в донецькій області, каже населення там на одного за Україну 10 ватних ждунів,"за руське ізик, адін народ, ва всьом вінавата амєріка",під..аси самі....
показати весь коментар
29.08.2025 11:51 Відповісти
 
 