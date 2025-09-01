УКР
Затримано російських агентів, які готували ворожі удари по Києву та Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала ще двох агентів російської воєнної розвідки, які коригували повітряні атаки ворога по Україні. Зловмисники готували нову серію ракетно-дронових ударів РФ по Києву та Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти мали виявити і передати окупантам локації Сил оборони. Також агенти з’ясовували наслідки ворожих "прильотів" по цивільній інфраструктурі для коригування повторних ударів по українських містах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпигувала за військами на Донеччині: затримано агентку спецслужб РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

зрадники шпигували на РФ
Фото: Джерело
зрадники шпигували на РФ
Фото: Джерело
зрадники шпигували на РФ
Фото: Джерело
зрадники шпигували на РФ
Фото: Джерело

Як стало відомо, обидва агенти діяли порізно, але мали одного спільного куратора, особу якого вже встановили кіберфахівці СБУ.

"Для збору розвідданих фігуранти виходили на місцевість, фотографували потенційні цілі та записували їхні координати", - йдеться у повідомленні.

Так, у Києві затримано 31-річного вихідця з тимчасово окупованого Мелітополя, якого російське гру "відрядило" шпигувати до столиці України.

"За інструкцією воєнної розвідки РФ агент мав виявити і передати окупантам локації ремонтних баз військової техніки Сил оборони", - пояснили в СБУ.

Додатково зловмисник відстежував часові інтервали найбільшого зосередження людей біля рекрутингових центрів Київщини, по яких ворог планував ударити з повітря.

Окрім того, в Одесі викрито колишню військову, яка після звільнення зі служби пішла на співпрацю з російським гру.

"В обмін на гроші від окупантів жінка передавала їм координати базування підрозділів морської охорони, прикордонників та Нацгвардії на території портового міста", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Готував прорив ДРГ Росії на правобережжя Херсонщини: СБУ затримала агента РФ. ФОТО

Утім, як встановило розслідування, обіцяних грошей з РФ агентка так і не отримала.

Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Автор: 

Київ (20102) Одеса (5602) Одеська область (3462) СБУ (13297) шпигунство (1049) Одеський район (283)
+5
Таку паскуду тільки знищувати іншої мови ця мерзота не розуміє ,розберітся вже нарешті з телеграм каналами які використовує ворог ,таке враження що їх це менше хвилює головне рейтинг "найвеличнішого". Замість того щоб СбУ працювало на території ворога ,так створили тут внутрішній фронт.
01.09.2025 10:18 Відповісти
+3
Телеграм - то святе для влади. Вони використовують його для дискредитації опонентів
01.09.2025 10:35 Відповісти
+2
Ну не буде телеграм буде вайбер, ватсап, сигнал та їх як собак нерізаних цих мессенджерів.
01.09.2025 10:25 Відповісти
Таку паскуду тільки знищувати іншої мови ця мерзота не розуміє ,розберітся вже нарешті з телеграм каналами які використовує ворог ,таке враження що їх це менше хвилює головне рейтинг "найвеличнішого". Замість того щоб СбУ працювало на території ворога ,так створили тут внутрішній фронт.
01.09.2025 10:18 Відповісти
Ну не буде телеграм буде вайбер, ватсап, сигнал та їх як собак нерізаних цих мессенджерів.
01.09.2025 10:25 Відповісти
На крайній випадок є електронна пошта, а цих пошт ще більше ніж мессенджерів.
01.09.2025 10:27 Відповісти
Телеграм - то святе для влади. Вони використовують його для дискредитації опонентів
01.09.2025 10:35 Відповісти
В Україні йде війна ? Покажіть документ, підписаний ЗЄ з константацією факту.
01.09.2025 10:35 Відповісти
Україна зазнає агресії від московії, кожний день гинуть громадяни держави від дій агресора. Як військові так і цивільні. Коли вже влада України прийме відповідні закони і відповідні заходи по знищенню зрадників, коригувальнків вогневих ударів , паліїв військового і народного майна... Іменно ЗНИЩЕННЮ а не присудження смішних термінів 5-8 років. В США вони отримали би електричний стілець або мінімум декілька довічних термінів.
01.09.2025 10:28 Відповісти
ЗЄ так не думає. Для нього - какая разніца.
01.09.2025 10:33 Відповісти
Вішать пробували?
01.09.2025 10:29 Відповісти
У борова цицьки більші ніж у пергідрольної тварюки...
01.09.2025 10:30 Відповісти
Дальше рийки блюрите ? А кажуть, що життя повинне чогось вчити.
01.09.2025 10:32 Відповісти
хоч раз доведіть справу до самосуду
01.09.2025 10:46 Відповісти
 
 