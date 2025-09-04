В Одесі лунають вибухи, місто під атакою БпЛА, - мер

В ніч на 4 вересня в Одесі пролунали вибухи, місто атакують безпілотники.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибухи!" - написав він.

Перед цим Труханов повідомляв про загрозу БпЛА для міста.

Читайте: Затримано російських агентів, які готували ворожі удари по Києву та Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж