В Одесі лунають вибухи, місто під атакою БпЛА, - мер
В ніч на 4 вересня в Одесі пролунали вибухи, місто атакують безпілотники.
Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.
"В місті чутно вибухи!" - написав він.
Перед цим Труханов повідомляв про загрозу БпЛА для міста.
