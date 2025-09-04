УКР
Атака безпілотників на Одесу
В Одесі лунають вибухи, місто під атакою БпЛА, - мер

шахеди

В ніч на 4 вересня в Одесі пролунали вибухи, місто атакують безпілотники.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибухи!" - написав він.

Перед цим Труханов повідомляв про загрозу БпЛА для міста.

Читайте: Затримано російських агентів, які готували ворожі удари по Києву та Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

безпілотник (4797) вибух (4603) Одеса (5603) Одеська область (3467) Одеський район (285) війна в Україні (6009)
Якщо б хтось завалив кацапську скотину труханова, святкувала б вся Україна.
04.09.2025 01:54 Відповісти
 
 