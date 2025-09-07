Через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, там наразі пожежа, - Свириденко. ФОТОрепортаж
Цієї ночі, 7 вересня 2025 року, Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Під вогнем опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Одеса.
Про це повідомила у телеграм-каналі очільниця Кабміну Юлія Свириденко, повідомляє Цензор.НЕТ.
За її словами, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу.
"Дякую їм за роботу. Будівлі відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні", - наголошує Свириденко.
"Світ має відреагувати на ці руйнування не лише словами, а діями. Потрібне посилення санкційного тиску — передусім проти російської нафти й газу. Потрібні нові обмеження, які вдарять по військовій машині Кремля.
А головне - Україні потрібна зброя. Те, що зупинить терор і не дозволить Росії щодня намагатися вбивати українців", - додала прем'єрка.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва.
Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Україні потрібна голова,щоб навести порядок у владі, бо риба гниє з голови.
Ось це вже крах!
Де ж твоє, курво оманське, ППО, де PATRIOT, RST-I про які ти так слізно брехав!?!
Ці фото з палаючими вікнами Верховної Ради України вже демонструється на всіх рашистських пабліках з коментарями до наступу на Київ!
Скабєєва танцює від радощів!
Z-еленський, що тобі бовдуре ще треба, щоб ти почав нарешті щось робити для України,
а не для себе, своєї скумбірї та банди!?!
Українці! Або ми його скинемо як плісняву з нашої землі,
або Україну загарбають москалі!
Ох же прибирати йому все це тепер!?!
Хай поскаржеться у кремель свому патрону - пуйлу,
що наробив безладу у його апортаментах!
Тепер на євроремонт у ВР підуть мільярди гривень з рахунків
пенсіонерів, вчителів, лікарів!