Через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, там наразі пожежа, - Свириденко. ФОТОрепортаж

Цієї ночі, 7 вересня 2025 року, Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Під вогнем опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Одеса.

Про це повідомила у телеграм-каналі очільниця Кабміну Юлія Свириденко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу.

Фото: Юлія Свириденко / телеграм-канал

Фото: Юлія Свириденко / телеграм-канал

Фото: Юлія Свириденко / телеграм-канал

"Дякую їм за роботу. Будівлі відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні", - наголошує Свириденко.

"Світ має відреагувати на ці руйнування не лише словами, а діями. Потрібне посилення санкційного тиску — передусім проти російської нафти й газу. Потрібні нові обмеження, які вдарять по військовій машині Кремля.

А головне - Україні потрібна зброя. Те, що зупинить терор і не дозволить Росії щодня намагатися вбивати українців", - додала прем'єрка.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.