УКР
Новини Пошкоджено будівлю Кабміну через атаку РФ
8 856 103

Через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, там наразі пожежа, - Свириденко. ФОТОрепортаж

Цієї ночі, 7 вересня 2025 року, Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Під вогнем опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Одеса.

Про це повідомила у телеграм-каналі очільниця Кабміну Юлія Свириденко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу.

Кабмін після атаки
Фото: Юлія Свириденко / телеграм-канал
Кабмін після атаки
Фото: Юлія Свириденко / телеграм-канал
Кабмін після атаки
Фото: Юлія Свириденко / телеграм-канал

Також читайте: Після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва

"Дякую їм за роботу. Будівлі відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні", - наголошує Свириденко.

"Світ має відреагувати на ці руйнування не лише словами, а діями. Потрібне посилення санкційного тиску — передусім проти російської нафти й газу. Потрібні нові обмеження, які вдарять по військовій машині Кремля.

А головне - Україні потрібна зброя. Те, що зупинить терор і не дозволить Росії щодня намагатися вбивати українців", - додала прем'єрка.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Топ коментарі
+39
Вечірнім відосіком.
07.09.2025 08:31 Відповісти
07.09.2025 08:31 Відповісти
+22
Кабміну терміново усім УБД (учасник бойових дій)
07.09.2025 08:36 Відповісти
07.09.2025 08:36 Відповісти
+19
Рашиський чорт відчув що за жодні злочини йому нічого не буде в цьому йому допоміг трамп . Тому тільки знищення рашиського терориста і його кліки зупинить терор і удари по москві.
07.09.2025 08:34 Відповісти
07.09.2025 08:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Один сидів 5 чи 6 років(Шмигаль),все буровив "Україні потрібна зброя", потім зробили рокіровку,вже друга триндить:"Україні потрібна зброя".
Україні потрібна голова,щоб навести порядок у владі, бо риба гниє з голови.
07.09.2025 10:09 Відповісти
07.09.2025 10:09 Відповісти
Все!
Ось це вже крах!
Де ж твоє, курво оманське, ППО, де PATRIOT, RST-I про які ти так слізно брехав!?!
Ці фото з палаючими вікнами Верховної Ради України вже демонструється на всіх рашистських пабліках з коментарями до наступу на Київ!
Скабєєва танцює від радощів!
Z-еленський, що тобі бовдуре ще треба, щоб ти почав нарешті щось робити для України,
а не для себе, своєї скумбірї та банди!?!
Українці! Або ми його скинемо як плісняву з нашої землі,
або Україну загарбають москалі!
07.09.2025 10:10 Відповісти
07.09.2025 10:10 Відповісти
А що там голова Офісу Президента, завгосп пан Єрмак, не постраждав?!
Ох же прибирати йому все це тепер!?!
Хай поскаржеться у кремель свому патрону - пуйлу,
що наробив безладу у його апортаментах!
Тепер на євроремонт у ВР підуть мільярди гривень з рахунків
пенсіонерів, вчителів, лікарів!
07.09.2025 10:17 Відповісти
07.09.2025 10:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 