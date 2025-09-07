Ворог атакував ракетами: була загроза для Києва (оновлено)
Зранку 7 вересня 2025 року війська РФ атакували Україну ракетами. У повітряному просторі нашої країни були також ворожі "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, близько 6 ранку була ракетна загроза для Києва.
"Київ в укриття!", - попередили ПС о 6.08.
Повідомлялося також про ракети в бік Одеси, але за даними моніторингових каналів, вони вже не фіксуються.
Оновлення
За даними моніторингових каналів, більше ракет у нашому повітряному просторі не фіксується.
