Ворог атакував ракетами: була загроза для Києва (оновлено)

Зранку 7 вересня 2025 року війська РФ атакували Україну ракетами. У повітряному просторі нашої країни були також ворожі "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, близько 6 ранку була ракетна загроза для Києва.

"Київ в укриття!", - попередили ПС о 6.08.

Також читайте: "Шахеди" атакують Київщину: працює ППО

Повідомлялося також про ракети в бік Одеси, але за даними моніторингових каналів, вони вже не фіксуються.

Оновлення

За даними моніторингових каналів, більше ракет у нашому повітряному просторі не фіксується.

