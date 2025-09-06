"Шахеди" атакують Київщину: працює ППО

Наразі війська РФ намагаються атакували ударними "шахедами" територію Київщини. Працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Знешкоджено 68 дронів із 91, - Повітряні сили

За даними Повітряних сил, зафіксовано БпЛА на півночі Київщини.