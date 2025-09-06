"Шахеди" атакують Київщину: працює ППО
Наразі війська РФ намагаються атакували ударними "шахедами" територію Київщини. Працюють сили ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.
За даними Повітряних сил, зафіксовано БпЛА на півночі Київщини.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За 11 років московської війни, Мирні Українці, закабздонили майже, 2.000.000 орків ******!!
Слава Україні!!