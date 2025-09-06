УКР
Новини Робота ППО на Київщині
709 1

"Шахеди" атакують Київщину: працює ППО

шахед над Київщиною

Наразі війська РФ намагаються атакували ударними "шахедами" територію Київщини. Працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, зафіксовано БпЛА на півночі Київщини.

Автор: 

Київська область (4222) ППО (3518) Повітряні сили (2991) Шахед (1436)
****** казиться, від своєї старечої немічності, перед сильними та мужніми, Мирними Українцями!!
За 11 років московської війни, Мирні Українці, закабздонили майже, 2.000.000 орків ******!!
Слава Україні!!
показати весь коментар
06.09.2025 11:10 Відповісти
 
 