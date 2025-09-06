РУС
Новости Работа ПВО на Киевщине
"Шахеды" атакуют Киевскую область: работает ПВО

шахед над Киевской областью

Сейчас войска РФ пытаются атаковать ударными "шахедами" территорию Киевщины. Работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, зафиксировано БпЛА на севере Киевской области.

****** казиться, від своєї старечої немічності, перед сильними та мужніми, Мирними Українцями!!
За 11 років московської війни, Мирні Українці, закабздонили майже, 2.000.000 орків ******!!
Слава Україні!!
06.09.2025 11:10 Ответить
 
 