"Шахеды" атакуют Киевскую область: работает ПВО
Сейчас войска РФ пытаются атаковать ударными "шахедами" территорию Киевщины. Работают силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.
По данным Воздушных сил, зафиксировано БпЛА на севере Киевской области.
За 11 років московської війни, Мирні Українці, закабздонили майже, 2.000.000 орків ******!!
Слава Україні!!