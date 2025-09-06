"Шахеды" атакуют Киевскую область: работает ПВО

Сейчас войска РФ пытаются атаковать ударными "шахедами" территорию Киевщины. Работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, зафиксировано БпЛА на севере Киевской области.