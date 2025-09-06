Обезврежено 68 дронов из 91, - Воздушные силы

В ночь на 6 сентября 2025 года войска РФ атаковали Украину 91-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 68 вражеских БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 8 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Несколько вражеских БпЛА - в воздухе, атака продолжается", - отмечают в ПС.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 5 сентября российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.