РФ выпустила 157 "шахедов" и 7 ракет по Украине: ПВО обезвредила 121 БПЛА. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 4 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 157 беспилотников различных типов и 7 ракет.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - рф, Гвардейское - ВОТ Крыма.

Также зафиксированы пуски 6 ракет С-300 из Курской области и КАР X-59 из Воронежской области.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 121 вражеский БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны.



Зафиксировано попадание 7 ракет и 35 ударных БПЛА на 10 локациях", - говорится в сообщении.

Еще один вражеский БПЛА - в воздухе.

