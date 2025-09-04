РУС
Украина создает эшелонированную систему противодействия вражеским "Шахедам" и "Гераням", - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Силах обороны Украины продолжается работа по наращиванию возможностей по направлению противодействия ударным дронам типа "Шахед".

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Главком рассказал, что провел комплексное совещание, посвященное развитию этого сегмента противовоздушной обороны.

"Мы создаем эшелонированную систему противодействия вражеским "Шахедам" и "Гераням". Наша общая задача - формировать больше таких экипажей, обучать больше операторов-истребителей, обеспечивать для них больше эффективных средств поражения и РЛС", - подчеркнул Сырский.

Во время совещания главнокомандующий заслушал такие доклады:

  • эффективность выполнения задач подразделениями БпЛА-перехватчиков;
  • состояние и перспективы обеспечения подразделений различными типами дронов;
  • порядок дальнейших действий по повышению эффективности борьбы с ударными и разведывательными БпЛА противника;
  • имеющиеся проблемные вопросы и предложения по их решению.

По его словам, направление ПВО приоритетное и для государства, и для ВСУ, поскольку от результативности украинской системы "антишахедов", от надежности противоракетной обороны зависит безопасность тыла.

"Поэтому - продолжаем отбор личного состава для комплектования экипажей БпЛА-перехватчиков, формируем новые штатные подразделения. По итогам совещания поставил задачу для устранения недостатков и усиления работы по направлению дронов-перехватчиков", - добавил Сырский.

