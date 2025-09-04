Украина создает эшелонированную систему противодействия вражеским "Шахедам" и "Гераням", - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Силах обороны Украины продолжается работа по наращиванию возможностей по направлению противодействия ударным дронам типа "Шахед".
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Главком рассказал, что провел комплексное совещание, посвященное развитию этого сегмента противовоздушной обороны.
"Мы создаем эшелонированную систему противодействия вражеским "Шахедам" и "Гераням". Наша общая задача - формировать больше таких экипажей, обучать больше операторов-истребителей, обеспечивать для них больше эффективных средств поражения и РЛС", - подчеркнул Сырский.
Во время совещания главнокомандующий заслушал такие доклады:
- эффективность выполнения задач подразделениями БпЛА-перехватчиков;
- состояние и перспективы обеспечения подразделений различными типами дронов;
- порядок дальнейших действий по повышению эффективности борьбы с ударными и разведывательными БпЛА противника;
- имеющиеся проблемные вопросы и предложения по их решению.
По его словам, направление ПВО приоритетное и для государства, и для ВСУ, поскольку от результативности украинской системы "антишахедов", от надежности противоракетной обороны зависит безопасность тыла.
"Поэтому - продолжаем отбор личного состава для комплектования экипажей БпЛА-перехватчиков, формируем новые штатные подразделения. По итогам совещания поставил задачу для устранения недостатков и усиления работы по направлению дронов-перехватчиков", - добавил Сырский.
сирний телемарахфонец
"Увеличеть норму вылова мужиков на день". В.О. Потужний. Дата, підпис.
Дивлюся в планшет ППО - шахед через Бучу на Васильків, шахед над Вишневим, шахед над Жулянами... Зупиняюся, виходжу з машини, дивлюся на небо - точно, летить, покидьок, як на навчаннях, тихо, мирно, рівно, прямо...
А де наша ППО?.. Де дрони-перехоплювачі, які повинні були закупити вже мільйони штук, щоб близькі до влади компанії-збирачі китайських машино-комплектів могли заробити чергові сотні мільйонів доларів?.. Де це все?.. Де, нарешті, «Фламінго», які повинні були вже зграєю полетіти на північ?..
Не розумію. Бачу лише заяву СБУ про якусь «помсту» НАБУ. І ще штатні «патріоти» почали просувати в суспільну свідомість тему зради - мовляв, своїми антикорупційними розслідуваннями НАБУ перешкоджає розвитку ракетної програми України. Мовляв, детективи розкривають державну таємницю... З яких це пір брехня і корупція стали державною таємницею?..
PS Може, хтось бачив вчора вдень на власні очі, як дрони-перехоплювачі знищують шахеди і гербери над Києвом і передмістям?.. Напишіть у коментарях. Може, я сліпий."
Касьянов.
Реклама Притули про донат на дрони-перехоплювачи - це робота Головнокомандувача і МО?
(реклами про підготовку пілотів для цих дронів я не чув)
Ми створили афігенну вундервафлю! (рейтинги вгору)
Ми запускаємо в серійне виробництво супер вундервафлю! (рейтинги вгору)
Реальність: а хто цими "вундервафлями" буде керувати та налаштовувати їх?
Ми зробили все можливе і неможливе, але вороже ІПСО збиває наші рейтинги! Тому ми розкажемо вам ще про сотню "вундервафлів", "цікавих ідей" про "зниження цін на..." (але красти не перестанемо і від влади цю зелену плісняву і вогнем не відженеш!)
Але хочу почути про створення системи деокупації Півдня!!
А то створюється таке враження що йде підготовка до вічної війни,що й путлеру вигідно. Поки йде війна зелень при владі, якщо війні кінець, почнеться розбір польотів, воно їм треба??!