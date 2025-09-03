Сырский обсудил меры безопасности в учебных центрах ВСУ: Строятся подземные сооружения, но работы еще немало
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам подготовки в Вооруженных Силах Украины.
Об этом он сообщил в фейбсуке, информирует Цензор.НЕТ.
"В условиях, когда противник давит на нас численностью, качество подготовки наших военнослужащих - один из решающих факторов. Лучшая обученность, без преувеличения, спасает жизни и укрепляет защиту всей страны", - говорится в сообщении.
Главком напомнил, что сейчас курс базовой общевойсковой подготовки длится не менее 51 дня и проводится по шестому изданию программы БОВП, что учитывает тактические и технологические вызовы современной войны. В то же время органам военного управления предоставлена возможность корректировать этот срок в сторону увеличения.
"Основной же темой совещания стали меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных дроновых и ракетных атак противника. Были доклады о возведении защитных сооружений, а также состоянии обеспечения учебных центров средствами ПВО, наблюдения и противовоздушного прикрытия", - отметил Сырский.
Он также отметил, что за летний период в этой сфере выполнен значительный объем работ. Строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих, которые учатся; на стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения и тому подобное. В некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях.
"В то же время работы остается еще немало. По итогам совещания поставил задачу для решения проблемных вопросов. Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки", - резюмирует Сырский.
1. згори спускається потужно надсклдний наказ паперовий - НАКАЗУЮ !! всім підрозділам, частинам і кораблям.. Виконати ... забезпечити...
2. але ресурсів звичайно не буде. Скажуть виконуй наказ
3. 99% командирів наклеють бірку на будь-який погріб.
4. потужна перевірка з полковників генералів побачить зірку, ВИКОНАНО - звітуватимуть
5. марафон підхопить - виконано, виконано
6. на виході - велике ніухя
а, головне, ніхто не зможе перевірити, бо секретно!
це ж, не директорів шкіл кошмарити.....
бабло тече рікою!
а, знаєте, який стан справ? у разі тривоги, всі військові розбігаються хто куди. на полігонах, у лісочок.
але ж, всі ці бравурні доповіді сирського чєго ізволітє, не відміняють командирів дебилів самодурів від шикувань на плацу, для самолюбування.