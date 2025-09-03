РУС
Сырский обсудил меры безопасности в учебных центрах ВСУ: Строятся подземные сооружения, но работы еще немало

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам подготовки в Вооруженных Силах Украины.

Об этом он сообщил в фейбсуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В условиях, когда противник давит на нас численностью, качество подготовки наших военнослужащих - один из решающих факторов. Лучшая обученность, без преувеличения, спасает жизни и укрепляет защиту всей страны", - говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Фото: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский/ Фейсбук

Главком напомнил, что сейчас курс базовой общевойсковой подготовки длится не менее 51 дня и проводится по шестому изданию программы БОВП, что учитывает тактические и технологические вызовы современной войны. В то же время органам военного управления предоставлена возможность корректировать этот срок в сторону увеличения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ, три человека погибли

"Основной же темой совещания стали меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных дроновых и ракетных атак противника. Были доклады о возведении защитных сооружений, а также состоянии обеспечения учебных центров средствами ПВО, наблюдения и противовоздушного прикрытия", - отметил Сырский.

Он также отметил, что за летний период в этой сфере выполнен значительный объем работ. Строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих, которые учатся; на стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения и тому подобное. В некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях.

"В то же время работы остается еще немало. По итогам совещания поставил задачу для решения проблемных вопросов. Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки", - резюмирует Сырский.

Автор: 

подготовка (245) ВСУ (6881) Александр Сырский (710)
У нас різноманітні доповіді та реальний стан справ -два різних Всесвіта.
показать весь комментарий
03.09.2025 09:29 Ответить
а як буде насправді
1. згори спускається потужно надсклдний наказ паперовий - НАКАЗУЮ !! всім підрозділам, частинам і кораблям.. Виконати ... забезпечити...
2. але ресурсів звичайно не буде. Скажуть виконуй наказ
3. 99% командирів наклеють бірку на будь-який погріб.
4. потужна перевірка з полковників генералів побачить зірку, ВИКОНАНО - звітуватимуть
5. марафон підхопить - виконано, виконано
6. на виході - велике ніухя
показать весь комментарий
03.09.2025 09:41 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
03.09.2025 10:25 Ответить
Так а навіщо? На передовій солдати самі собі нори риють, і тут хай викопають. А "дєньгі асвоїм в полнам обсязі" та й все.
показать весь комментарий
03.09.2025 09:44 Ответить
і ніяк інакше!!!!
а, головне, ніхто не зможе перевірити, бо секретно!
це ж, не директорів шкіл кошмарити.....
показать весь комментарий
03.09.2025 09:48 Ответить
Як вони дістали піарники довбані, з пустого в порожнє переливають- це треба було ще робити на початку війни!
показать весь комментарий
03.09.2025 09:45 Ответить
оце, я понімаю....
бабло тече рікою!
а, знаєте, який стан справ? у разі тривоги, всі військові розбігаються хто куди. на полігонах, у лісочок.
але ж, всі ці бравурні доповіді сирського чєго ізволітє, не відміняють командирів дебилів самодурів від шикувань на плацу, для самолюбування.
показать весь комментарий
03.09.2025 09:47 Ответить
Продовжуюють святу справу дідів-совків
показать весь комментарий
03.09.2025 10:35 Ответить
 
 