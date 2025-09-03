Сырский обсудил меры безопасности в учебных центрах ВСУ: Строятся подземные сооружения, но работы еще немало

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам подготовки в Вооруженных Силах Украины.

Об этом он сообщил в фейбсуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В условиях, когда противник давит на нас численностью, качество подготовки наших военнослужащих - один из решающих факторов. Лучшая обученность, без преувеличения, спасает жизни и укрепляет защиту всей страны", - говорится в сообщении.

Фото: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский/ Фейсбук

Главком напомнил, что сейчас курс базовой общевойсковой подготовки длится не менее 51 дня и проводится по шестому изданию программы БОВП, что учитывает тактические и технологические вызовы современной войны. В то же время органам военного управления предоставлена возможность корректировать этот срок в сторону увеличения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ, три человека погибли

"Основной же темой совещания стали меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных дроновых и ракетных атак противника. Были доклады о возведении защитных сооружений, а также состоянии обеспечения учебных центров средствами ПВО, наблюдения и противовоздушного прикрытия", - отметил Сырский.

Он также отметил, что за летний период в этой сфере выполнен значительный объем работ. Строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих, которые учатся; на стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения и тому подобное. В некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях.

"В то же время работы остается еще немало. По итогам совещания поставил задачу для решения проблемных вопросов. Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки", - резюмирует Сырский.