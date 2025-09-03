Сирський обговорив заходи безпеки у навчальних центрах ЗСУ: Будуються підземні споруди, але роботи ще чимало

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з питань підготовки у Збройних Силах України.

"В умовах, коли противник тисне на нас чисельністю, якість підготовки наших військовослужбовців - один із вирішальних факторів. Краща навченість, без перебільшення, рятує життя й зміцнює захист всієї країни", - йдеться у повідомленні.

Головком нагадав, що наразі курс базової загальновійськової підготовки триває щонайменше 51 день та проводиться за шостим виданням програми БЗВП, що враховує тактичні й технологічні виклики сучасної війни. Водночас органам військового управління надано можливість коригувати цей термін у бік збільшення.

"Основною ж темою наради стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних дронових та ракетних атак противника. Були доповіді про зведення захисних споруд, а також стан забезпечення навчальних центрів засобами ППО, спостереження та протиповітряного прикриття", - зауважив Сирський.

Він також наголосив, що за літній період у цій сфері виконано значний обсяг робіт. Будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців, які навчаються; на стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення тощо. У деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях.

"Водночас роботи залишається ще чимало. За підсумками наради поставив завдання для вирішення проблемних питань. Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни", - резюмує Сирський.