Сирський обговорив заходи безпеки у навчальних центрах ЗСУ: Будуються підземні споруди, але роботи ще чимало

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з питань підготовки у Збройних Силах України.

Про це він повідомив у фейбсуку, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах, коли противник тисне на нас чисельністю, якість підготовки наших військовослужбовців - один із вирішальних факторів. Краща навченість, без перебільшення, рятує життя й зміцнює захист всієї країни", - йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський/ Фейсбук

Головком нагадав, що наразі курс базової загальновійськової підготовки триває щонайменше 51 день та проводиться за шостим виданням програми БЗВП, що враховує тактичні й технологічні виклики сучасної війни. Водночас органам військового управління надано можливість коригувати цей термін у бік збільшення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ, три людини загинули

"Основною ж темою наради стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних дронових та ракетних атак противника. Були доповіді про зведення захисних споруд, а також стан забезпечення навчальних центрів засобами ППО, спостереження та протиповітряного прикриття", - зауважив Сирський.

Він також наголосив, що за літній період у цій сфері виконано значний обсяг робіт. Будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців, які навчаються; на стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення тощо. У деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях.

"Водночас роботи залишається ще чимало. За підсумками наради поставив завдання для вирішення проблемних питань. Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни", - резюмує Сирський.

У нас різноманітні доповіді та реальний стан справ -два різних Всесвіта.
03.09.2025 09:29 Відповісти
а як буде насправді
1. згори спускається потужно надсклдний наказ паперовий - НАКАЗУЮ !! всім підрозділам, частинам і кораблям.. Виконати ... забезпечити...
2. але ресурсів звичайно не буде. Скажуть виконуй наказ
3. 99% командирів наклеють бірку на будь-який погріб.
4. потужна перевірка з полковників генералів побачить зірку, ВИКОНАНО - звітуватимуть
5. марафон підхопить - виконано, виконано
6. на виході - велике ніухя
03.09.2025 09:41 Відповісти
🤣🤣🤣
03.09.2025 10:25 Відповісти
Так а навіщо? На передовій солдати самі собі нори риють, і тут хай викопають. А "дєньгі асвоїм в полнам обсязі" та й все.
03.09.2025 09:44 Відповісти
і ніяк інакше!!!!
а, головне, ніхто не зможе перевірити, бо секретно!
це ж, не директорів шкіл кошмарити.....
03.09.2025 09:48 Відповісти
Як вони дістали піарники довбані, з пустого в порожнє переливають- це треба було ще робити на початку війни!
03.09.2025 09:45 Відповісти
оце, я понімаю....
бабло тече рікою!
а, знаєте, який стан справ? у разі тривоги, всі військові розбігаються хто куди. на полігонах, у лісочок.
але ж, всі ці бравурні доповіді сирського чєго ізволітє, не відміняють командирів дебилів самодурів від шикувань на плацу, для самолюбування.
03.09.2025 09:47 Відповісти
Продовжуюють святу справу дідів-совків
03.09.2025 10:35 Відповісти
 
 