Сирський обговорив заходи безпеки у навчальних центрах ЗСУ: Будуються підземні споруди, але роботи ще чимало
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з питань підготовки у Збройних Силах України.
Про це він повідомив у фейбсуку, інформує Цензор.НЕТ.
"В умовах, коли противник тисне на нас чисельністю, якість підготовки наших військовослужбовців - один із вирішальних факторів. Краща навченість, без перебільшення, рятує життя й зміцнює захист всієї країни", - йдеться у повідомленні.
Головком нагадав, що наразі курс базової загальновійськової підготовки триває щонайменше 51 день та проводиться за шостим виданням програми БЗВП, що враховує тактичні й технологічні виклики сучасної війни. Водночас органам військового управління надано можливість коригувати цей термін у бік збільшення.
"Основною ж темою наради стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних дронових та ракетних атак противника. Були доповіді про зведення захисних споруд, а також стан забезпечення навчальних центрів засобами ППО, спостереження та протиповітряного прикриття", - зауважив Сирський.
Він також наголосив, що за літній період у цій сфері виконано значний обсяг робіт. Будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців, які навчаються; на стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення тощо. У деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях.
"Водночас роботи залишається ще чимало. За підсумками наради поставив завдання для вирішення проблемних питань. Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни", - резюмує Сирський.
1. згори спускається потужно надсклдний наказ паперовий - НАКАЗУЮ !! всім підрозділам, частинам і кораблям.. Виконати ... забезпечити...
2. але ресурсів звичайно не буде. Скажуть виконуй наказ
3. 99% командирів наклеють бірку на будь-який погріб.
4. потужна перевірка з полковників генералів побачить зірку, ВИКОНАНО - звітуватимуть
5. марафон підхопить - виконано, виконано
6. на виході - велике ніухя
а, головне, ніхто не зможе перевірити, бо секретно!
це ж, не директорів шкіл кошмарити.....
бабло тече рікою!
а, знаєте, який стан справ? у разі тривоги, всі військові розбігаються хто куди. на полігонах, у лісочок.
але ж, всі ці бравурні доповіді сирського чєго ізволітє, не відміняють командирів дебилів самодурів від шикувань на плацу, для самолюбування.