Ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ, три людини загинули
Сьогодні, 29 липня, ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сухопутні війська.
"Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу. Станом на 21.30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку Збройних Сил України та призначено службове розслідування.
У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності.
Командуванням Збройних Сил України та Сухопутних військ вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців під час ракетних та повітряних ударів агресора по полігонах та навчальних центрах.
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Розвід.дрон висів ху*ву купу часу, зміг роздивитись усе…
Ми з хлопцями ще спілкувались з цього приводу і десь за годину до удару були впевнені , що туди прилетить… так воно і сталось…
**** , чому ***** така безвідповідальність??
Чому розвід.дрон над полігоном спокійно висить і його ніхто не збиває???
Чому , знаючи що є небезпека , не загнати усіх в укриття?? Навіть самих дебілуватих чи немає там старшого , щоб віддати наказ : усі в укриття??
опять комиссия )))))))
а когда будет комиссия, которая изучит деятельность и выводы предыдущих комиссий, и потом выводы этой комиссии передадут следующей комиссии, чтобы уже следующая комиссия вместо комиссии ПРОСТО НАВЕЛА ПОРЯДОК В ЭТОМ БАРДАКЕ
это издевательство какое-то с вашей стороны а не коммуникация
Харош істерики катати.
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Реєстрація: 24.07.2025
Питання те ж саме, над территорією усієї України одночасно висять сотні розвіддронів, може Україну кудись переселимо, поки вони будуть " висіти"?
Оглядачі та воєнні експерти раніше казали, що над полігоном перебував російський дрон.
"Ракетний удар по Гончарівському полігону. Постраждали переважно тільки ті, хто знехтував заходами безпеки. Усі знали, що БПЛА коригувальник висить над об'єктом. Усі чули тривогу. Ніяких сотень і десятків загиблих там немає, але, на жаль, зовсім без жертв не обійшлося", - писав Сергій Флеш, експерт з питань дронів та протидронної роботи.
>військовослужбовців під час ракетних та повітряних ударів агресора по
>полігонах та навчальних центрах.
Если бы действительно так было, то жертв бы не было.