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Новини Удар РФ по навчальному підрозділу ЗСУ
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Ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ, три людини загинули

29 липня росіяни вдарили по території підрозділу ЗСУ

Сьогодні, 29 липня, ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сухопутні війська.

"Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу. Станом на 21.30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку Збройних Сил України та призначено службове розслідування. 

У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності.

Дивіться: Кількість втрат, що припала на Україну та РФ у війні, вже є критичною, - Залужний. ВIДЕО

Командуванням Збройних Сил України та Сухопутних військ вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців під час ракетних та повітряних ударів агресора по полігонах та навчальних центрах.

Автор: 

втрати (4513) ЗСУ (7788)


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Топ коментарі
+16
До чого ця "секретність"? Чому не написали, що по Гончаріському полігону? Ворог прекрасно знає куди наносили удар, розвіддрон там літав не одну годину...
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29.07.2025 23:14 Відповісти
+14
https://t.me/sumyliketop SUMYLIKE TG

https://t.me/sumyliketop/106550

Розвід.дрон висів ху*ву купу часу, зміг роздивитись усе…

Ми з хлопцями ще спілкувались з цього приводу і десь за годину до удару були впевнені , що туди прилетить… так воно і сталось…

**** , чому ***** така безвідповідальність??

Чому розвід.дрон над полігоном спокійно висить і його ніхто не збиває???

Чому , знаючи що є небезпека , не загнати усіх в укриття?? Навіть самих дебілуватих чи немає там старшого , щоб віддати наказ : усі в укриття??
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29.07.2025 23:17 Відповісти
+10
Сподобався коментар Ніколаєвського Ванька... Ні прибавити, ні убавити...
опять комиссия )))))))

а когда будет комиссия, которая изучит деятельность и выводы предыдущих комиссий, и потом выводы этой комиссии передадут следующей комиссии, чтобы уже следующая комиссия вместо комиссии ПРОСТО НАВЕЛА ПОРЯДОК В ЭТОМ БАРДАКЕ

это издевательство какое-то с вашей стороны а не коммуникация
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29.07.2025 23:20 Відповісти
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До чого ця "секретність"? Чому не написали, що по Гончаріському полігону? Ворог прекрасно знає куди наносили удар, розвіддрон там літав не одну годину...
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29.07.2025 23:14 Відповісти
Знову туди ?
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29.07.2025 23:19 Відповісти
Ну виходить що так. Приблизно з 17 години були повідомлення, що в тому районі літает розвіддрон і потім в 18-45, приблизно, удар баллістикою.
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29.07.2025 23:28 Відповісти
Як аброхамія з падлюком, забезпечили убивство Захисників України, на Яворівському центрі, так і тут …. Ухилянт зайнятий, знищенням антикорупційних структур, спасінням чернишова, міндіча, та ще осіб, із свого кодла! Не до Захиснків України!! От, якби попіаритися, на відосіках … це він може!!
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30.07.2025 00:47 Відповісти
Де можна прочитати про " розвідувальний дрон там літав не одну годину"?
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29.07.2025 23:20 Відповісти
У будь якому моніторингову ТГ каналі. В тому ж https://t.me/s/eRadarrua єРадар
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29.07.2025 23:25 Відповісти
Вумнік, а в тому " моніторінговому каналі " вказано куди саме прилетять ракети, і які саме? Чи якщо у " моніторинговому каналі" написано" над Сумами літає розвіддрон", то усі Суми потрібно терміново переселити в Чернігів?
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29.07.2025 23:29 Відповісти
Тупица,у тебя голова для того,чтоб в нее есть?С двух часов дня мониторинговые каналы предупреждали уже ,что летят дроны в том направлении.Трудно догадаться,куда они летели?
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30.07.2025 00:41 Відповісти
У того ж Ніколаєвського Ванька в телеграмі. Він також писав, що в Чернігівській області висить розвіддрон
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30.07.2025 01:05 Відповісти
Коригувальників, які таке роблять, з 2014 року, і являються убивцями Українців, треба вішати!!
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30.07.2025 00:42 Відповісти
Ці коригувальники прилітають з ********** і улітають назад в *********. І ніхто їх не збиває
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30.07.2025 01:40 Відповісти
Біль і .....ну як так?...
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29.07.2025 23:14 Відповісти
Допоки не буде реальних посадок icторiя повторюватиметься знов i знов
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29.07.2025 23:16 Відповісти
https://t.me/sumyliketop SUMYLIKE TG

https://t.me/sumyliketop/106550

Розвід.дрон висів ху*ву купу часу, зміг роздивитись усе…

Ми з хлопцями ще спілкувались з цього приводу і десь за годину до удару були впевнені , що туди прилетить… так воно і сталось…

**** , чому ***** така безвідповідальність??

Чому розвід.дрон над полігоном спокійно висить і його ніхто не збиває???

Чому , знаючи що є небезпека , не загнати усіх в укриття?? Навіть самих дебілуватих чи немає там старшого , щоб віддати наказ : усі в укриття??
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29.07.2025 23:17 Відповісти
В мене питання в іншому- чого на полігоні жодного екіпажу -дронів перехоплювачів не було. А причина в наступному Умеров бувший МО - понад рік державою не підписав котнтрактів з підприємствами виробниками цих дронів. Перше замовлення відбулося тільки в червні 2025 році коли Шахеди сотнями полетіли на Київ і інші міста. Умеров - це максимально некомпетентна туга на дії людина
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29.07.2025 23:30 Відповісти
Тому,що в нас нема війни,нема президента і відповідальності за людське життя.
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29.07.2025 23:35 Відповісти
Або нічим або тупо пофіг, головне "добові поставки" і кєш за це отримувати.
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30.07.2025 00:29 Відповісти
Тому що не існує правоохоронних органів які мають повноваження засуджувати військових за злочини
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30.07.2025 01:41 Відповісти
Сподобався коментар Ніколаєвського Ванька... Ні прибавити, ні убавити...
опять комиссия )))))))

а когда будет комиссия, которая изучит деятельность и выводы предыдущих комиссий, и потом выводы этой комиссии передадут следующей комиссии, чтобы уже следующая комиссия вместо комиссии ПРОСТО НАВЕЛА ПОРЯДОК В ЭТОМ БАРДАКЕ

это издевательство какое-то с вашей стороны а не коммуникация
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29.07.2025 23:20 Відповісти
На війні, на жаль гинуть люди і навіть ті, що не військові. Гинуть і на фронті і у тилу і у цивільних будинках.
Харош істерики катати.
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29.07.2025 23:25 Відповісти
коли гинуть через дебілізм це трохи інше
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29.07.2025 23:28 Відповісти
хряп

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Реєстрація: 24.07.2025
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29.07.2025 23:30 Відповісти
А почьом там у вас в опе асфальт для народа ?
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29.07.2025 23:33 Відповісти
У вес в опє, не знаємо. А що, дорого за той асфальт берете?
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29.07.2025 23:35 Відповісти
"Баби ще народять", "тцкшники ще наловлять"... А потім "лідер ***********", буде розповідати про те, що для нього головне - збереження життя військових.
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29.07.2025 23:35 Відповісти
В городі бузина, Києві дядько.
Питання те ж саме, над территорією усієї України одночасно висять сотні розвіддронів, може Україну кудись переселимо, поки вони будуть " висіти"?
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29.07.2025 23:39 Відповісти
У лікаря давно була?
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29.07.2025 23:40 Відповісти
А може ви не будете писати дебільні коментарі? Не висять над всією территорією України дрони, поки що. Є багато місць де можна проводи тренування відносно безпечно, де не висять над головою розвіддрони.
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29.07.2025 23:46 Відповісти
І де ці " безпечні місця"? Найближчі " безпечні місця" розташовані Польщі І Румунії. І для того щоб Кінжал ваші орки випустили, не обов'язково тримати над полігоном " розвіддрон" достатньо мати координати і подібного тобі інформатора.
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29.07.2025 23:50 Відповісти
Приедь с Испании и сдохни,тупоголовое.
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30.07.2025 00:42 Відповісти
Ось конкретно ці загинули з провини їх безпосередних начальників. Себто офіцерів
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30.07.2025 01:42 Відповісти
Чернігівська обл, ракета там секунди летить. Сирському і так вже важко бусифікувати народ, так він ще і на полігонах вбиває. Драпатий знову щось пробелькоче, а толку. Давай полігони ще ближче до границі.
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29.07.2025 23:29 Відповісти
Драпатый уже не командует Сухопутными войсками, теперь это ответственность бригадного генерала Шаповалова.
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29.07.2025 23:36 Відповісти
Не секунды. Когда искандерами бомбили Харьков каждую ночь - то было видно как с БНР ночью выходит ракета. Это примерно 50-70 км от Харькова место пуска. В среднем от момента когда видели выход ракеты до прилета - 1,5 минуты. Если на полигоне настроены десятки укрытий, которые всегда находятся в шаговой доступности от любой точки возможного местонахождения людей - то бросить все и спустится в укрытие - дело секунд. А почему вообще проводились какие то мероприятия с участием людей если над полигоном висел разведчик - это вообще должна быть статья лет на 10-12 срока. Даже в мониторинговых каналах сегодня писали - воздушная тревога, вероятность баллистики с Брянской Народной Республики. Эта информация совершенно открыто есть в телеграмм каналах.
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29.07.2025 23:43 Відповісти
Это же кассеты. От них бревна в 1 накат да земли полметра спасают с вероятностью 100%. Просто нужно чтобы люди сидели в этих укрытиях - и тогда можно хоть тысячу ракет запустить - ни одного даже не ранит. Вопрос в том - почему если знали что летает разведчик - а такую информацию даже в телеграммовских мониторинговых каналах выкладывают люди которым военные дали доступ к соответствующим программам - почему если знали - людей под землю не загнали. Пусть сидят и читают устав. Пока после такого случая хотя бы на одном полигоне все руководство не будет разжаловано в рядовые и посажено - это ******** не прекратится.
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29.07.2025 23:39 Відповісти
Ну в так званого "керівництва", поки що єдина загроза - не виконати "план"... Починаючи від "бусифікації" і закінчуючи "навчанням". Їм головне, щоб цифри в "плані" сходились, тоді їм нічого не загрожує.
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30.07.2025 00:04 Відповісти
BBC

Оглядачі та воєнні експерти раніше казали, що над полігоном перебував російський дрон.

"Ракетний удар по Гончарівському полігону. Постраждали переважно тільки ті, хто знехтував заходами безпеки. Усі знали, що БПЛА коригувальник висить над об'єктом. Усі чули тривогу. Ніяких сотень і десятків загиблих там немає, але, на жаль, зовсім без жертв не обійшлося", - писав Сергій Флеш, експерт з питань дронів та протидронної роботи.
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30.07.2025 00:03 Відповісти
Читав це повідомлення. Але знаєте, якось дивно виглядає... Є загроза, можливо навіть був наказ - сховатись, але хтось нехтує ним і продовжує "навчання"? Якось дивно виглядає. Більше схоже на те, що перекладають відповідальністі на загиблих.
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30.07.2025 00:08 Відповісти
Не просто дивно. Бо це як: підлеглі забили на наказ командира заховатись в укриття і продовжували тренуватись з власної ініціативи? Якийсь нонсенс...
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30.07.2025 00:15 Відповісти
>вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я
>військовослужбовців під час ракетних та повітряних ударів агресора по
>полігонах та навчальних центрах.
Если бы действительно так было, то жертв бы не было.
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30.07.2025 00:06 Відповісти
Тамтешнім командирам пофіг, вони доляри рахують..
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30.07.2025 00:28 Відповісти
Зазначається, що для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку Збройних Сил України та призначено службове розслідування. яке встановить ,що втрати особового складу відбулися із вини, жертв і поранених...
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30.07.2025 00:28 Відповісти
Никогда такого не было, и вот, опять
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30.07.2025 00:29 Відповісти
Царство небесное героем Украины и Скорейшего выздоровления раненым, соболезнования близким
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30.07.2025 00:31 Відповісти
 
 