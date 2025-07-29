Ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ, три людини загинули

Сьогодні, 29 липня, ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сухопутні війська.

"Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу. Станом на 21.30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку Збройних Сил України та призначено службове розслідування.

У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності.

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Командуванням Збройних Сил України та Сухопутних військ вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців під час ракетних та повітряних ударів агресора по полігонах та навчальних центрах.