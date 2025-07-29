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Новости Удар РФ по учебному подразделению ВСУ
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Враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ, три человека погибли

29 июля россияне нанесли удар по территории подразделения ВСУ

Сегодня, 29 июля, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сухопутные войска.

"Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. По состоянию на 21:30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и назначено служебное расследование.

В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности.

Смотрите: Количество потерь, которое пришлось на Украину и РФ в войне, уже является критическим, - Залужный. ВИДЕО

Командованием Вооруженных сил Украины и Сухопутных войск принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих во время ракетных и воздушных ударов агрессора по полигонам и учебным центрам.

Автор: 

потери (4496) ВСУ (6798)


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Топ комментарии
+4
До чого ця "секретність"? Чому не написали, що по Гончаріському полігону? Ворог прекрасно знає куди наносили удар, розвіддрон там літав не одну годину...
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29.07.2025 23:14 Ответить
+3
https://t.me/sumyliketop SUMYLIKE TG

https://t.me/sumyliketop/106550

Розвід.дрон висів ху*ву купу часу, зміг роздивитись усе…

Ми з хлопцями ще спілкувались з цього приводу і десь за годину до удару були впевнені , що туди прилетить… так воно і сталось…

**** , чому ***** така безвідповідальність??

Чому розвід.дрон над полігоном спокійно висить і його ніхто не збиває???

Чому , знаючи що є небезпека , не загнати усіх в укриття?? Навіть самих дебілуватих чи немає там старшого , щоб віддати наказ : усі в укриття??
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29.07.2025 23:17 Ответить
+3
Сподобався коментар Ніколаєвського Ванька... Ні прибавити, ні убавити...
опять комиссия )))))))

а когда будет комиссия, которая изучит деятельность и выводы предыдущих комиссий, и потом выводы этой комиссии передадут следующей комиссии, чтобы уже следующая комиссия вместо комиссии ПРОСТО НАВЕЛА ПОРЯДОК В ЭТОМ БАРДАКЕ

это издевательство какое-то с вашей стороны а не коммуникация
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29.07.2025 23:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
До чого ця "секретність"? Чому не написали, що по Гончаріському полігону? Ворог прекрасно знає куди наносили удар, розвіддрон там літав не одну годину...
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29.07.2025 23:14 Ответить
Знову туди ?
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29.07.2025 23:19 Ответить
Ну виходить що так. Приблизно з 17 години були повідомлення, що в тому районі літает розвіддрон і потім в 18-45, приблизно, удар баллістикою.
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29.07.2025 23:28 Ответить
Де можна прочитати про " розвідувальний дрон там літав не одну годину"?
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29.07.2025 23:20 Ответить
У будь якому моніторингову ТГ каналі. В тому ж https://t.me/s/eRadarrua єРадар
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29.07.2025 23:25 Ответить
Вумнік, а в тому " моніторінговому каналі " вказано куди саме прилетять ракети, і які саме? Чи якщо у " моніторинговому каналі" написано" над Сумами літає розвіддрон", то усі Суми потрібно терміново переселити в Чернігів?
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29.07.2025 23:29 Ответить
Біль і .....ну як так?...
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29.07.2025 23:14 Ответить
Важко повiрити лише про трьох загиблих. Судячи з вiдео в зону ураженя потрапило щонайменше 5 палаток
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29.07.2025 23:14 Ответить
Romanos Poleshenko

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 29.07.2025
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29.07.2025 23:25 Ответить
Допоки не буде реальних посадок icторiя повторюватиметься знов i знов
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29.07.2025 23:16 Ответить
Romanos Poleshenko

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 29.07.2025
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29.07.2025 23:21 Ответить
Свіженька свинособака..
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29.07.2025 23:27 Ответить
вiд свинособаки чую. Хробаче якщо зайшов з гуглу прокментувати бо немае постiйного акаунту це не приiд ображати мерзото
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29.07.2025 23:36 Ответить
Це секта дебілів.Свіжа реєстрація значить кацап.Це ті упороті 73% .
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29.07.2025 23:39 Ответить
https://t.me/sumyliketop SUMYLIKE TG

https://t.me/sumyliketop/106550

Розвід.дрон висів ху*ву купу часу, зміг роздивитись усе…

Ми з хлопцями ще спілкувались з цього приводу і десь за годину до удару були впевнені , що туди прилетить… так воно і сталось…

**** , чому ***** така безвідповідальність??

Чому розвід.дрон над полігоном спокійно висить і його ніхто не збиває???

Чому , знаючи що є небезпека , не загнати усіх в укриття?? Навіть самих дебілуватих чи немає там старшого , щоб віддати наказ : усі в укриття??
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29.07.2025 23:17 Ответить
Це у фсб написали, чи у кірієнка?
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29.07.2025 23:22 Ответить
Це ж не вперше такий випадок.Можеш піти нах
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29.07.2025 23:30 Ответить
хряп

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 24.07.2025
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29.07.2025 23:31 Ответить
Яке ж ти розумне ,вмієш час реєстрації дивитись
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29.07.2025 23:36 Ответить
В мене питання в іншому- чого на полігоні жодного екіпажу -дронів перехоплювачів не було. А причина в наступному Умеров бувший МО - понад рік державою не підписав котнтрактів з підприємствами виробниками цих дронів. Перше замовлення відбулося тільки в червні 2025 році коли Шахеди сотнями полетіли на Київ і інші міста. Умеров - це максимально некомпетентна туга на дії людина
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29.07.2025 23:30 Ответить
Тому,що в нас нема війни,нема президента і відповідальності за людське життя.
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29.07.2025 23:35 Ответить
Сподобався коментар Ніколаєвського Ванька... Ні прибавити, ні убавити...
опять комиссия )))))))

а когда будет комиссия, которая изучит деятельность и выводы предыдущих комиссий, и потом выводы этой комиссии передадут следующей комиссии, чтобы уже следующая комиссия вместо комиссии ПРОСТО НАВЕЛА ПОРЯДОК В ЭТОМ БАРДАКЕ

это издевательство какое-то с вашей стороны а не коммуникация
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29.07.2025 23:20 Ответить
На війні, на жаль гинуть люди і навіть ті, що не військові. Гинуть і на фронті і у тилу і у цивільних будинках.
Харош істерики катати.
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29.07.2025 23:25 Ответить
коли гинуть через дебілізм це трохи інше
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29.07.2025 23:28 Ответить
хряп

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 24.07.2025
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29.07.2025 23:30 Ответить
А почьом там у вас в опе асфальт для народа ?
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29.07.2025 23:33 Ответить
У вес в опє, не знаємо. А що, дорого за той асфальт берете?
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29.07.2025 23:35 Ответить
"Баби ще народять", "тцкшники ще наловлять"... А потім "лідер ***********", буде розповідати про те, що для нього головне - збереження життя військових.
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29.07.2025 23:35 Ответить
В городі бузина, Києві дядько.
Питання те ж саме, над территорією усієї України одночасно висять сотні розвіддронів, може Україну кудись переселимо, поки вони будуть " висіти"?
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29.07.2025 23:39 Ответить
У лікаря давно була?
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29.07.2025 23:40 Ответить
Чернігівська обл, ракета там секунди летить. Сирському і так вже важко бусифікувати народ, так він ще і на полігонах вбиває. Драпатий знову щось пробелькоче, а толку. Давай полігони ще ближче до границі.
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29.07.2025 23:29 Ответить
Драпатый уже не командует Сухопутными войсками, теперь это ответственность бригадного генерала Шаповалова.
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29.07.2025 23:36 Ответить
Не секунды. Когда искандерами бомбили Харьков каждую ночь - то было видно как с БНР ночью выходит ракета. Это примерно 50-70 км от Харькова место пуска. В среднем от момента когда видели выход ракеты до прилета - 1,5 минуты. Если на полигоне настроены десятки укрытий, которые всегда находятся в шаговой доступности от любой точки возможного местонахождения людей - то бросить все и спустится в укрытие - дело секунд. А почему вообще проводились какие то мероприятия с участием людей если над полигоном висел разведчик - это вообще должна быть статья лет на 10-12 срока. Даже в мониторинговых каналах сегодня писали - воздушная тревога, вероятность баллистики с Брянской Народной Республики. Эта информация совершенно открыто есть в телеграмм каналах.
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29.07.2025 23:43 Ответить
Это же кассеты. От них бревна в 1 накат да земли полметра спасают с вероятностью 100%. Просто нужно чтобы люди сидели в этих укрытиях - и тогда можно хоть тысячу ракет запустить - ни одного даже не ранит. Вопрос в том - почему если знали что летает разведчик - а такую информацию даже в телеграммовских мониторинговых каналах выкладывают люди которым военные дали доступ к соответствующим программам - почему если знали - людей под землю не загнали. Пусть сидят и читают устав. Пока после такого случая хотя бы на одном полигоне все руководство не будет разжаловано в рядовые и посажено - это ******** не прекратится.
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29.07.2025 23:39 Ответить
 
 