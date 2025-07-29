Враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ, три человека погибли

Сегодня, 29 июля, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сухопутные войска.

"Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. По состоянию на 21:30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и назначено служебное расследование.

В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности.

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Командованием Вооруженных сил Украины и Сухопутных войск принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих во время ракетных и воздушных ударов агрессора по полигонам и учебным центрам.