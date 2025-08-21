Арсенал Сил обороны пополняют новые дроны-перехватчики: допущено к использованию более 25 образцов
Министерство обороны допустило к эксплуатации в Силах обороны уже более 80 новых образцов беспилотных авиационных комплексов с оптоволоконным каналом управления. Все они - отечественного производства и допущены к эксплуатации.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Украинские БПЛА на оптоволокне имеют различные конструкции и могут нести разную боевую нагрузку, поражать российские цели на разной глубине фронта. Массовое производство и использование в войсках дронов на оптоволокне началось в 2025 году.
Кроме того, уже допущено к использованию в подразделениях более 25 образцов украинских дронов-перехватчиков. Такие беспилотники должны атаковать вражеские ударные БпЛА.
довгий нептун перекрасили у фламінго.
підписали, ще 62 безпекових гарантії.
допустили 80 нових зразків.
а тим часом:
Вночі 21 серпня ворог вдарив крилатими ракетами по одному з підприємств у Мукачево. Джерело: https://censor.net/ua/n3569729
У ніч проти 21 серпня російські загарбники здійснили комбіновану атаку шахедами та ракетами на Львів. Джерело: https://censor.net/ua/n3569728
