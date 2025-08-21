РУС
Арсенал Сил обороны пополняют новые дроны-перехватчики: допущено к использованию более 25 образцов

дроны-перехватчики

Министерство обороны допустило к эксплуатации в Силах обороны уже более 80 новых образцов беспилотных авиационных комплексов с оптоволоконным каналом управления. Все они - отечественного производства и допущены к эксплуатации.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Украинские БПЛА на оптоволокне имеют различные конструкции и могут нести разную боевую нагрузку, поражать российские цели на разной глубине фронта. Массовое производство и использование в войсках дронов на оптоволокне началось в 2025 году.

Кроме того, уже допущено к использованию в подразделениях более 25 образцов украинских дронов-перехватчиков. Такие беспилотники должны атаковать вражеские ударные БпЛА.

Що цей цирк означає --- допущено до використання, знову тисячі полковників - бюрократів не дають воевать,в 2022 року про жидовску "допущено до використання" не було слухати,може треба пікап через Полковників допустити,в Україні вже сотні озброєння та *********** різних держав та у полковників не питав ніхто!
21.08.2025 10:21 Ответить
оце, я розумію!
довгий нептун перекрасили у фламінго.
підписали, ще 62 безпекових гарантії.
допустили 80 нових зразків.

а тим часом:

Вночі 21 серпня ворог вдарив крилатими ракетами по одному з підприємств у Мукачево. Джерело: https://censor.net/ua/n3569729
У ніч проти 21 серпня російські загарбники здійснили комбіновану атаку шахедами та ракетами на Львів. Джерело: https://censor.net/ua/n3569728

брехати брехати брехати!
брехати та мародерити!
21.08.2025 10:22 Ответить
А що зробив ти?
21.08.2025 10:49 Ответить
тссс....
тільки ні кому!
у сусіда юри є гараж.
ми, там таке назбирали, що закачаєшся.
юра прикручує, я фарбую, баба галя, що торгує на риночку, приносить нам обід.
21.08.2025 10:59 Ответить
пора розширюватий музей нереалізованих розробок,мільярд дерев,мільйони дронів,....все треба зберегти для пам,яті цього ганебного президента і ганебного періоду історії,щоб нащадки розуміли через що пройшли українці щоб ці нащадки з,явилися
21.08.2025 10:49 Ответить
Уже надо выпускать многоразовые дроны-перехватчики,опять опаздываем.
21.08.2025 11:01 Ответить
 
 