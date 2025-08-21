Арсенал Сил оборони поповнюють нові дрони-перехоплювачі: допущено до використання понад 25 зразків
Міністерство оборони допустило до експлуатації у Силах оборони вже понад 80 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління. Усі вони — вітчизняного виробництва і допущені до експлуатації.
Про це повідомило Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Українські БПЛА на оптоволокні мають різні конструкції та можуть нести різне бойове навантаження, уражати російські цілі на різній глибині фронту. Масове виробництво і використання у військах дронів на оптоволокні почалось у 2025 році.
Крім того, вже допущено до використання у підрозділах понад 25 зразків українських дронів-перехоплювачів. Такі безпілотники мають атакувати ворожі ударні БпЛА.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
довгий нептун перекрасили у фламінго.
підписали, ще 62 безпекових гарантії.
допустили 80 нових зразків.
а тим часом:
Вночі 21 серпня ворог вдарив крилатими ракетами по одному з підприємств у Мукачево. Джерело: https://censor.net/ua/n3569729
У ніч проти 21 серпня російські загарбники здійснили комбіновану атаку шахедами та ракетами на Львів. Джерело: https://censor.net/ua/n3569728
брехати брехати брехати!
брехати та мародерити!
тільки ні кому!
у сусіда юри є гараж.
ми, там таке назбирали, що закачаєшся.
юра прикручує, я фарбую, баба галя, що торгує на риночку, приносить нам обід.