Арсенал Сил оборони поповнюють нові дрони-перехоплювачі: допущено до використання понад 25 зразків

Міністерство оборони допустило до експлуатації у Силах оборони вже понад 80 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління. Усі вони — вітчизняного виробництва і допущені до експлуатації.

Про це повідомило Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Українські БПЛА на оптоволокні мають різні конструкції та можуть нести різне бойове навантаження, уражати російські цілі на різній глибині фронту. Масове виробництво і використання у військах дронів на оптоволокні почалось у 2025 році.

Крім того, вже допущено до використання у підрозділах понад 25 зразків українських дронів-перехоплювачів. Такі безпілотники мають атакувати ворожі ударні БпЛА.

Також читайте: У Польщі підтвердили, що саме російський безпілотник упав на території країни сьогодні вночі. ФОТО