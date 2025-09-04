Україна створює ешелоновану систему протидії ворожим "Шахедам" та "Гераням", - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у Силах оборони України триває робота з нарощування спроможностей за напрямком протидії ударним дронам типу "Шахед".
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Головком розповів, що провів комплексну нараду, присвячену розвитку цього сегменту протиповітряної оборони.
"Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим "Шахедам" та "Гераням". Наше спільне завдання – формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС", - наголосив Сирський.
Під час наради головнокомандувач заслухав доповіді про:
- ефективність виконання завдань підрозділами БпЛА-перехоплювачів;
- стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів;
- порядок подальших дій щодо підвищення ефективності боротьби з ударними й розвідувальними БпЛА противника;
- наявні проблемні питання та пропозиції щодо їхнього вирішення.
За його словами, напрямок ППО пріоритетний і для держави, і для ЗСУ, оскільки від результативності української системи "антишахедів", від надійності протиракетної оборони залежить безпека тилу.
"Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи. За підсумками наради поставив завдання для усунення недоліків та посилення роботи за напрямком дронів-перехоплювачів", - додав Сирський.
сирний телемарахфонец
"Увеличеть норму вылова мужиков на день". В.О. Потужний. Дата, підпис.
Реклама Притули про донат на дрони-перехоплювачи - це робота Головнокомандувача і МО?
(реклами про підготовку пілотів для цих дронів я не чув)
Ми створили афігенну вундервафлю! (рейтинги вгору)
Ми запускаємо в серійне виробництво супер вундервафлю! (рейтинги вгору)
Реальність: а хто цими "вундервафлями" буде керувати та налаштовувати їх?
Ми зробили все можливе і неможливе, але вороже ІПСО збиває наші рейтинги! Тому ми розкажемо вам ще про сотню "вундервафлів", "цікавих ідей" про "зниження цін на..." (але красти не перестанемо і від влади цю зелену плісняву і вогнем не відженеш!)