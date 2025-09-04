Україна створює ешелоновану систему протидії ворожим "Шахедам" та "Гераням", - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у Силах оборони України триває робота з нарощування спроможностей за напрямком протидії ударним дронам типу "Шахед".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Головком розповів, що провів комплексну нараду, присвячену розвитку цього сегменту протиповітряної оборони.

"Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим "Шахедам" та "Гераням". Наше спільне завдання – формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС", - наголосив Сирський.

Під час наради головнокомандувач заслухав доповіді про:

ефективність виконання завдань підрозділами БпЛА-перехоплювачів;

стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів;

порядок подальших дій щодо підвищення ефективності боротьби з ударними й розвідувальними БпЛА противника;

наявні проблемні питання та пропозиції щодо їхнього вирішення.

За його словами, напрямок ППО пріоритетний і для держави, і для ЗСУ, оскільки від результативності української системи "антишахедів", від надійності протиракетної оборони залежить безпека тилу.

"Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи. За підсумками наради поставив завдання для усунення недоліків та посилення роботи за напрямком дронів-перехоплювачів", - додав Сирський.

