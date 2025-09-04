УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9890 відвідувачів онлайн
Новини Збиття шахедів Протидія безпілотникам РФ Дрони-перехоплювачі
1 319 33

Україна створює ешелоновану систему протидії ворожим "Шахедам" та "Гераням", - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у Силах оборони України триває робота з нарощування спроможностей за напрямком протидії ударним дронам типу "Шахед".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Головком розповів, що провів комплексну нараду, присвячену розвитку цього сегменту протиповітряної оборони.

"Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим "Шахедам" та "Гераням". Наше спільне завдання – формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС",  - наголосив Сирський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський обговорив заходи безпеки у навчальних центрах ЗСУ: Будуються підземні споруди, але роботи ще чимало

Під час наради головнокомандувач заслухав доповіді про:

  • ефективність виконання завдань підрозділами БпЛА-перехоплювачів;
  • стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів;
  • порядок подальших дій щодо підвищення ефективності боротьби з ударними й розвідувальними БпЛА противника;
  • наявні проблемні питання та пропозиції щодо їхнього вирішення.

За його словами, напрямок ППО пріоритетний і для держави, і для ЗСУ, оскільки від результативності української системи "антишахедів", від надійності протиракетної оборони залежить безпека тилу.

"Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи. За підсумками наради поставив завдання для усунення недоліків та посилення роботи за напрямком дронів-перехоплювачів", - додав Сирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арсенал Сил оборони поповнюють нові дрони-перехоплювачі: допущено до використання понад 25 зразків

Автор: 

ППО (3513) нарада (59) Сирський Олександр (736) дрони (5423) Шахед (1431)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Помітно😕
показати весь коментар
04.09.2025 20:11 Відповісти
+8
а три рочки що робили?
показати весь коментар
04.09.2025 20:19 Відповісти
+5
після дебальцево тобі довіри не має. помниш як ти приїхав до нас ? тобі ні один офіцер руки не пожав. а я помню....
показати весь коментар
04.09.2025 20:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Помітно😕
показати весь коментар
04.09.2025 20:11 Відповісти
Языком по Зежопе!
показати весь коментар
04.09.2025 20:32 Відповісти
Звичайно помітно! спочатку по шахєду вночі херачать ЗУ-шками снаряди якої до нього не долітають ,потім коли він йде на зниження на максимальній швидкості валять навіть з автоматів.Якщо дууже повезе-то збивають.Зазвичай воно попадає і вибухає. Це так..Власні нічні спостереження під час тривог та нальотів шахєдів.
показати весь коментар
04.09.2025 21:01 Відповісти
А можна було б ці гроші , що на СИСТЕМУ, та і на асфальт пустити, як з 2019 року! А підприємства ОПК України, демілітаризації піддати, як з 2019 року!! Гончарук, разумков, бакановим, та міністри оборони з богданом, можуть це засвідчити, поки добровільно, давши пояснення доброчесному генпрокурору, з десятком антиКорупційних структур, як це сталося по чиїй команді/розпорядженню, поки зеленський на лижах, гнав до Оману!!
показати весь коментар
04.09.2025 20:16 Відповісти
Усі питання про державні гроші, це до чужинців міндічів-коломойскіх. Це їхня стихія, вони на цьому розуміються.
показати весь коментар
04.09.2025 20:22 Відповісти
гнида сирок з батьками на паРаші заливає у вуха зельоний побєдобєсний понос

сирний телемарахфонец
показати весь коментар
04.09.2025 20:17 Відповісти
заводи з виробництва безпілотників це перший ешелон? а енерго системи другий?
показати весь коментар
04.09.2025 20:19 Відповісти
а три рочки що робили?
показати весь коментар
04.09.2025 20:19 Відповісти
А вони і дванадцять років ні чого не робили.
показати весь коментар
04.09.2025 20:24 Відповісти
Тільки нахєра про це розповідати.
показати весь коментар
04.09.2025 20:21 Відповісти
після дебальцево тобі довіри не має. помниш як ти приїхав до нас ? тобі ні один офіцер руки не пожав. а я помню....
показати весь коментар
04.09.2025 20:23 Відповісти
коли це було? в якому році?
показати весь коментар
04.09.2025 21:09 Відповісти
В ЗеКраїні мрій поки лише ешелонована система вилову чоловіків на день ТЦК-никами. І во дворах, і в підземних переходах, і на блок-постах.
"Увеличеть норму вылова мужиков на день". В.О. Потужний. Дата, підпис.
показати весь коментар
04.09.2025 20:24 Відповісти
Ну так потужно виловили потужно і сзч все закономірно, зелені покидьки нічого нормально зробити не можуть, все через дупу .
показати весь коментар
04.09.2025 20:32 Відповісти
Шахеди, герані, італмаси, молнії летять на Суми і через Суми як їм заманеться, під кулеметні черги, які, нажаль, рідко зараз досягають успіху. Так де тут пройде ешелон боротьби з цими тварями? Чи задум - пропустити їх у глиб України, а там... вже і ПВО, і зенітні дрони, і лазерні гармати, і зірка смерті. Може не треба стягувати все що є під столицю, а зустрічати їх на вході в Україну, та не давати розлітатись нечисті? Щось тут не так хлопці з тактикою та стратегією, бо прикордонні-прифронтові області зараз - це прохідний двір для шахедів і не тільки.
показати весь коментар
04.09.2025 20:24 Відповісти
В Запоріжжі те ж саме. Кудись стріляють, а вони летять далі собі.
показати весь коментар
04.09.2025 20:33 Відповісти
Періодичні новини про переведення екіпажів ППО до піхоти це теж посилення?
Реклама Притули про донат на дрони-перехоплювачи - це робота Головнокомандувача і МО?
(реклами про підготовку пілотів для цих дронів я не чув)

Ми створили афігенну вундервафлю! (рейтинги вгору)
Ми запускаємо в серійне виробництво супер вундервафлю! (рейтинги вгору)

Реальність: а хто цими "вундервафлями" буде керувати та налаштовувати їх?

Ми зробили все можливе і неможливе, але вороже ІПСО збиває наші рейтинги! Тому ми розкажемо вам ще про сотню "вундервафлів", "цікавих ідей" про "зниження цін на..." (але красти не перестанемо і від влади цю зелену плісняву і вогнем не відженеш!)
показати весь коментар
04.09.2025 20:26 Відповісти
Саме тому зі 100 шахедів, які залітають з Сумської області - 95 долітає до Києва і 70 до Львова або Луцька.
показати весь коментар
04.09.2025 20:26 Відповісти
Що ти вже тільки не створював, Шурік ти навіщо від Лазера зарядне ховаєш?
показати весь коментар
04.09.2025 20:27 Відповісти
Тільки створювати? Цікаво скільки украдуть на цьому?
показати весь коментар
04.09.2025 20:31 Відповісти
Как в том анекдоте "Поздно товарищ! Ваше ухо прокомопсировано"! Эту эшелованованую пво нужно было создавать не тогда когда уже пол Украины расхерачили а в начале примения ударных БПЛА!
показати весь коментар
04.09.2025 20:41 Відповісти
Знлву?Це вже вкотре?
показати весь коментар
04.09.2025 20:41 Відповісти
Немає довіри до цього сирського.З мухи " слона " робить коли про успіхи розказує, а про великі втрати замовчує.
показати весь коментар
04.09.2025 20:42 Відповісти
Щпс на Зиму расхерачат энергосистему и тогда под "буржуйки" вспомним про "эшелонируюмую систему пво"
показати весь коментар
04.09.2025 20:43 Відповісти
Сміятися чи плакати?
показати весь коментар
04.09.2025 20:44 Відповісти
І саджає мільярд дерев.
показати весь коментар
04.09.2025 20:55 Відповісти
Згадався старий совковий анекдот. Суботник, кореспондент місцевого радіо освітлює цю подію. Бачить він як один вириває ямку, а другий її відразу й зариває. Підходить до них та питає: чому перший вириває ямку, а другий відразу зариває? Відповідають: вириває ямку дійсно перший, а ось зариває не другий, а третій. Другий мав саджанці дерев у ямку опускати, проте захворів та не прийшов.
показати весь коментар
04.09.2025 21:07 Відповісти
Ми вже помітили блін.
показати весь коментар
04.09.2025 21:05 Відповісти
Про це вже давно говорять
показати весь коментар
04.09.2025 21:06 Відповісти
Брехуни смердючі!
показати весь коментар
04.09.2025 21:07 Відповісти
зеленский со шмыгалем наштамповали дронов-истребителей, а тебе всё мало?
показати весь коментар
04.09.2025 21:12 Відповісти
 
 