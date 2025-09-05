1 092 0
РФ випустила 157 "шахедів" та 7 ракет по Україні: ППО знешкодила 121 БпЛА. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 4 вересня російські окупанти випустили по Україні 157 безпілотників різних типів та 7 ракет.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - ТОТ Криму.
Також зафіксовано пуски 6 ракет С-300 із Курської області та КАР X-59 із Воронезької області.
"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях", - йдеться в повідомленні.
Ще один ворожий БпЛА - в повітрі.
