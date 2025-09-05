РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5797 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
1 114 4

Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 5 сентября российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Черниговщинаь (Черниговский, Нежинский, Крюковский, Прилуцкий районы), Сумщина (Сумской район), Днепропетровщина  (Синельниковский район) - угроза ударных БпЛА, - сообщалось в 19:40.

Черниговщина (Черниговский район), Киевщина (Вышгородский район), Сумщина (Сумской, Конотопский районы) - угроза ударных БпЛА, - сообщалось в 22:37.

БпЛА в направлении Киева с северного направления, - сообщалось в 22:56.

Смотрите также: РФ выпустила 157 "шахедов" и 7 ракет по Украине: ПВО обезвредила 121 БпЛА. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (4193) атака (505) Воздушные силы (2648)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Впервые "цензор" запуск БПЛА не выделяет ЖИРНЫМ ШРИФТОМ. Потому что вся Украина итак знает что каждый вечер летят БПЛА! И выделять "жирным шрифтом" ОЧЕВИДНОЕ уже всем *********
показать весь комментарий
05.09.2025 23:40 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2025 00:22 Ответить
давайте вже у відповідь по Капотні, бо вже заїбався чекати. Хочу вже бачити черги за паливом у москві.
показать весь комментарий
06.09.2025 01:02 Ответить
 
 