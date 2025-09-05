Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы

Вечером 5 сентября российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Черниговщинаь (Черниговский, Нежинский, Крюковский, Прилуцкий районы), Сумщина (Сумской район), Днепропетровщина (Синельниковский район) - угроза ударных БпЛА, - сообщалось в 19:40.

Черниговщина (Черниговский район), Киевщина (Вышгородский район), Сумщина (Сумской, Конотопский районы) - угроза ударных БпЛА, - сообщалось в 22:37.

БпЛА в направлении Киева с северного направления, - сообщалось в 22:56.

