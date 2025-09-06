Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 5 вересня російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Чернігівська область (Чернігівський, Ніжинський, Крюківський, Прилуцький райони), Сумська область (Сумський район), Дніпропетровська область (Синельниківський район) - загроза ударних БпЛА, - повідомлялося о 19:40.
Чернігівська область (Чернігівський район), Київська область (Вишгородський район), Сумська область (Сумський, Конотопський райони) - загроза ударних БпЛА, - повідомлялося о 22:37.
БпЛА в напрямку Києва з північного напрямку, - повідомлялося о 22:56.
Оновлення
БпЛА курсом на Васильків, - повідомлялося о 23:27.
БпЛА на межі Донеччини та Харківщини, курс південно-західний, - повідомлялося о 23:55.
БпЛА в напрямку Києва з східного напрямку, - повідомлялося о 00:27.
О 00:35 ПС повідомили:
- БпЛА в Сумському та Охтирському районах Сумської області, курс південно-західний.
- БпЛА в Конотопському районі Сумської області, курс західний.
- БпЛА в Павлоградському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, курс західний.
БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одещини, - повідомлялося о 00:48.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль