Знешкоджено 68 дронів із 91, - Повітряні сили

У ніч на 6 вересня 2025 року війська РФ атакували Україну 91-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 68 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Декілька ворожих БпЛА - в повітрі, атака триває", - наголошують у ПС.

