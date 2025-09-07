Враг атаковал ракетами: была угроза для Киева (обновлено)

Утром 7 сентября 2025 года войска РФ атаковали Украину ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, около 6 утра была ракетная угроза для Киева.

"Киев в укрытие!" - предупредили ВС в 6.08.

Сообщалось также о ракетах в сторону Одессы, но по данным мониторинговых каналов, они уже не фиксируются.

Обновление

По данным мониторинговых каналов, больше ракет в нашем воздушном пространстве не фиксируется.