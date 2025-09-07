Враг атаковал ракетами: была угроза для Киева (обновлено)
Утром 7 сентября 2025 года войска РФ атаковали Украину ракетами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, около 6 утра была ракетная угроза для Киева.
"Киев в укрытие!" - предупредили ВС в 6.08.
Сообщалось также о ракетах в сторону Одессы, но по данным мониторинговых каналов, они уже не фиксируются.
Обновление
По данным мониторинговых каналов, больше ракет в нашем воздушном пространстве не фиксируется.
