РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10220 посетителей онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел
2 552 0

Враг атаковал ракетами: была угроза для Киева (обновлено)

крылатая, ракета

Утром 7 сентября 2025 года войска РФ атаковали Украину ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, около 6 утра была ракетная угроза для Киева.

"Киев в укрытие!" - предупредили ВС в 6.08.

Также читайте: "Шахеды" атакуют Киевскую область: работает ПВО

Сообщалось также о ракетах в сторону Одессы, но по данным мониторинговых каналов, они уже не фиксируются.

Обновление

По данным мониторинговых каналов, больше ракет в нашем воздушном пространстве не фиксируется.

Автор: 

Киев (26082) ракеты (3704) Воздушные силы (2653) Воздушные атаки на Киев (870)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 