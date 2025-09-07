Нічна дронова атака РФ на столицю: загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках. ФОТОрепортаж
У ніч проти неділі, 7 вересня 2025 року, війська РФ атакували Київ із застосуванням ударних БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, є загиблі та руйнування житлової інфраструктури.
"Уже 11 постраждалих внаслідок атаки ворога на Київ. 5 із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці", - уточнив мер.
"У Святошинському районі, за попередньою інформацією, двоє загиблих - молода жінка та дитина віком до 1 року", - додав Кличко.
Також зазначається, що за інформацією медиків, у Дарницькому районі в укритті померла літня жінка.
У Святошинському районі сильного пошкодження зазнав 9-поверховий житловий будинок - частково зруйновані з 4 по 8 поверхи.
Також у Святошинському районі зафіксоване влучання уламків у 16-поверховий житловий будинок, через що пожежа виникла на 15-16 поверхах. Крім того, пожежі внаслідок ворожої атаки сталися ще в двох 9-поверхових житлових будинках. Горять автомобілі поблизу СТО та складські приміщення.
У Дарницькому районі в 4-поверхівці сталася пожежа на 3 та 4 поверхах та часткове руйнування третього поверху будинку.
Пожежно-рятувальні підрозділи та медики працюють на місцях. Наразі постраждали 8 людей. Уже пʼятьох із них госпіталізували. Іншим медики надають допомогу на місці.
Голова КМВА Тимур Ткаченко також повідомляє про двох загиблих.
"Кількість загиблих у Києві зросла до двох. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло однорічної дитини", - зазначив він.
За даними ДСНС, у столиці внаслідок масованої атаки загинула 1 людина, ще 18 постраждали.
У Святошинському районі пошкоджено кілька багатоповерхівок: у дев’ятиповерховому будинку сталася пожежа з 6 по 9 поверхи та часткове руйнування перекриттів, в іншому - займання на верхніх поверхах, ще в одному - пожежа на 3 поверсі. Також знищені ангар та автомобілі.
У Дарницькому районі зафіксоване влучання у чотириповерховий житловий будинок — пожежа на двох поверхах та часткове руйнування.
Пожежі локалізовані, тривають аварійно-рятувальні роботи.
