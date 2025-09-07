РУС
Новости Атака БПЛА на Киев
6 587 15

Ночная атака РФ дронами на Киев: погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах. ФОТОрепортаж

В ночь на воскресенье, 7 сентября 2025 года, войска РФ атаковали Киев с применением ударных БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, есть погибшие и разрушения жилой инфраструктуры.

"Уже 11 пострадавших в результате атаки врага на Киев. 5 из них госпитализировали. Другим медики оказали помощь на месте", - уточнил мэр.

"В Святошинском районе, по предварительной информации, двое погибших - молодая женщина и ребенок в возрасте до 1 года", - добавил Кличко.

Также отмечается, что по информации медиков, в Дарницком районе в укрытии умерла пожилая женщина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На одной из улиц в центре Киева обнаружили обломок воздушной цели, - Кличко

В Святошинском районе сильное повреждение получил 9-этажный жилой дом - частично разрушены с 4 по 8 этажи.

Также в Святошинском районе зафиксировано попадание обломков в 16-этажный жилой дом, из-за чего пожар возник на 15-16 этажах. Кроме того, пожары в результате вражеской атаки произошли еще в двух 9-этажных жилых домах. Горят автомобили вблизи СТО и складские помещения.

В Дарницком районе в 4-этажке произошел пожар на 3 и 4 этажах и частичное разрушение третьего этажа дома.

Пожарно-спасательные подразделения и медики работают на местах. Сейчас пострадали 8 человек. Уже пятерых из них госпитализировали. Остальным медики оказывают помощь на месте.

Глава КГГА Тимур Ткаченко также сообщает о двух погибших.

"Количество погибших в Киеве возросло до двух. Спасатели деблокировали из-под завалов тело годовалого ребенка", - отметил он.

По данным ГСЧС, в столице в результате массированной атаки погиб 1 человек, еще 18 пострадали.

В Святошинском районе повреждены несколько многоэтажек: в девятиэтажном доме произошел пожар с 6 по 9 этажи и частичное разрушение перекрытий, в другом - возгорание на верхних этажах, еще в одном - пожар на 3 этаже. Также уничтожены ангар и автомобили.

Также читайте: Враг атаковал ракетами: была угроза для Киева (обновлено)

В Дарницком районе зафиксировано попадание в четырехэтажный жилой дом - пожар на двух этажах и частичное разрушение.

Киев после обстрела
Фото: ГСЧС
Киев после обстрела
Фото: ГСЧС
Киев после обстрела
Фото: ГСЧС
Киев после обстрела
Фото: ГСЧС
Киев после обстрела
Фото: ГСЧС
Киев после обстрела
Фото: ГСЧС
Киев после обстрела
Фото: ГСЧС
Киев после обстрела
Фото: ГСЧС

Пожары локализованы, продолжаются аварийно-спасательные работы.

Автор: 

Киев (26082) обстрел (29379) жертвы (2169) Воздушные атаки на Киев (870) Шахед (1438)
Топ комментарии
+18
Всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
показать весь комментарий
07.09.2025 06:34 Ответить
+13
москва спить спокійно...
показать весь комментарий
07.09.2025 06:42 Ответить
+12
Тому що шапітолій при владі...
показать весь комментарий
07.09.2025 07:05 Ответить
Всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
показать весь комментарий
07.09.2025 06:34 Ответить
москва спить спокійно...
показать весь комментарий
07.09.2025 06:42 Ответить
Тому що шапітолій при владі...
показать весь комментарий
07.09.2025 07:05 Ответить
Це і є асиметрічна відповідь...
показать весь комментарий
07.09.2025 09:45 Ответить
Спить спокійно мацква, бо зрадницька влада на крові Українців все ніяк не нажереться

https://www.youtube.com/watch?v=zuiK2-VeLQQ

https://www.youtube.com/watch?v=GegGoJaEuY4
показать весь комментарий
07.09.2025 09:59 Ответить
нема в Україні сил яки здатні робити терор у мокві...
усім срати на мертвих дітей...
невже це я повинен зробити?
показать весь комментарий
07.09.2025 07:36 Ответить
Напишіть мені [email protected]
показать весь комментарий
07.09.2025 10:49 Ответить
Це результат переговорів з Фіцо. Рашистські уйобки щоб ви виздихали до ноги. Потрібно бити ракетами по моцкві і по елітних кварталах. Поки цього не буде рашистів все влаштовує така війна
показать весь комментарий
07.09.2025 07:43 Ответить
Виготовлення дронів для влади стало новим "Великим будівництвом" розповів Кас'янов. Крадуть безбожно. Продюсери, режисери Кварталу 95 стали виготовляти дрони. Тому і палає Кабмін сьогодні а какцапи сплять спокійно.
показать весь комментарий
07.09.2025 07:59 Ответить
Черговий злочин рашиських варварів ,терор проти мирного населення вбиство матері і дитини це все на що спроможні рашиська мерзота . Бодай ви виздихали всі кацапські чорти разом з терористом путіном.
показать весь комментарий
07.09.2025 08:28 Ответить
зе!поц, знову кудись чухнув з києва?
показать весь комментарий
07.09.2025 09:07 Ответить
Про захист і безпеку людей мери думають в останню чергу. А війна з 2014 року.
показать весь комментарий
07.09.2025 09:54 Ответить
 
 