На одной из улиц в центре Киева обнаружили обломок воздушной цели, - Кличко
Днем 2 сентября в Голосеевском районе Киева обнаружили обломок воздушной цели.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"По предварительной информации, в Голосеевском районе, на одной из улиц в центре города, обнаружили обломок воздушной цели. Повреждений зданий рядом нет", - рассказал Кличко.
Отмечается, что экстренные службы работают на месте.
Ранее сообщалось о падении обломков шахедов в Днепровском районе столицы.
