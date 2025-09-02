На одной из улиц в центре Киева обнаружили обломок воздушной цели, - Кличко

Днем 2 сентября в Голосеевском районе Киева обнаружили обломок воздушной цели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"По предварительной информации, в Голосеевском районе, на одной из улиц в центре города, обнаружили обломок воздушной цели. Повреждений зданий рядом нет", - рассказал Кличко.

Отмечается, что экстренные службы работают на месте.

Ранее сообщалось о падении обломков шахедов в Днепровском районе столицы.