Новости Атака дронов на Киев
На одной из улиц в центре Киева обнаружили обломок воздушной цели, - Кличко

Шахиды над Киевом

Днем 2 сентября в Голосеевском районе Киева обнаружили обломок воздушной цели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"По предварительной информации, в Голосеевском районе, на одной из улиц в центре города, обнаружили обломок воздушной цели. Повреждений зданий рядом нет", - рассказал Кличко.

Отмечается, что экстренные службы работают на месте.

Также читайте: "Шахеды" атакуют столицу: в Киеве и Киевской области работает ПВО

Ранее сообщалось о падении обломков шахедов в Днепровском районе столицы.

Киев (26069) Кличко Виталий (4676) Воздушные атаки на Киев (869)
