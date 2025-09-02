РУС
Новости Атака БПЛА на Киев
Атака "шахедов" на Киев: обломки упали в Днепровском районе

зенитная ракета за мгновение до попадания в Шахед

С утра 2 сентября враг атакует Киев ударными беспилотниками. Есть информация о падении обломков в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, в Днепровском районе обломок БпЛА упал на зеленую зону. Экстренные службы направляются на место.

Также читайте: "Шахеды" атакуют столицу: в Киеве и Киевской области работает ПВО

"Атака вражеских БпЛА на столицу продолжается. Находитесь в укрытиях", - информирует Кличко.

Автор: 

Так, збили, звук був не дитячий ..
02.09.2025 13:19 Ответить
А де наша відповідь? Шахеди заходять в світлу добу на столицю. Де наше ППО? Треба гнати Клована, який не може навіть києв захистити, не говорячи про Україну.
02.09.2025 13:31 Ответить
Мабуть, до чергового саміту за кордоном готовляться, єрмак з оточенням, та можливо, і зеленського прокатають, нехай теж відпочине від запареної ще абдристовичем Мівіни!! Бо аж геть охлялими виллядають, на кшалт брател стефанчуків!
02.09.2025 14:10 Ответить
Вбивають патріотів , а зрадники живуть і продовжують
знищувати Украіну 😠
02.09.2025 13:52 Ответить
 
 