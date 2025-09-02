Атака "шахедов" на Киев: обломки упали в Днепровском районе

С утра 2 сентября враг атакует Киев ударными беспилотниками. Есть информация о падении обломков в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, в Днепровском районе обломок БпЛА упал на зеленую зону. Экстренные службы направляются на место.

"Атака вражеских БпЛА на столицу продолжается. Находитесь в укрытиях", - информирует Кличко.