Атака "шахедів" на Київ: уламки впали у Дніпровському районі

Від ранку 2 вересня ворог атакує Київ ударними безпілотниками. Є інформація про падіння уламків у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, в Дніпровському районі уламок БпЛА впав на зелену зону. Екстрені служби прямують на місце.

"Атака ворожих БпЛА на столицю триває. Перебувайте в укриттях", - інформує Кличко.