УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11039 відвідувачів онлайн
Новини Атака БПЛА на Київ
1 873 4

Атака "шахедів" на Київ: уламки впали у Дніпровському районі

зенітна ракета за мить до влучання у Шахед

Від ранку 2 вересня ворог атакує Київ ударними безпілотниками. Є інформація про падіння уламків у Дніпровському районі столиці. 

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

 За попередньою інформацією, в Дніпровському районі уламок БпЛА впав на зелену зону. Екстрені служби прямують на місце.

Також читайте: "Шахеди" атакують столицю: у Києві та на Київщині працює ППО

"Атака ворожих БпЛА на столицю триває. Перебувайте в укриттях", - інформує Кличко.

Автор: 

Київ (20108) обстріл (30644) Шахед (1420)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так, збили, звук був не дитячий ..
показати весь коментар
02.09.2025 13:19 Відповісти
А де наша відповідь? Шахеди заходять в світлу добу на столицю. Де наше ППО? Треба гнати Клована, який не може навіть києв захистити, не говорячи про Україну.
показати весь коментар
02.09.2025 13:31 Відповісти
Мабуть, до чергового саміту за кордоном готовляться, єрмак з оточенням, та можливо, і зеленського прокатають, нехай теж відпочине від запареної ще абдристовичем Мівіни!! Бо аж геть охлялими виллядають, на кшалт брател стефанчуків!
показати весь коментар
02.09.2025 14:10 Відповісти
Вбивають патріотів , а зрадники живуть і продовжують
знищувати Украіну 😠
показати весь коментар
02.09.2025 13:52 Відповісти
 
 