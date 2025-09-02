1 873 4
Атака "шахедів" на Київ: уламки впали у Дніпровському районі
Від ранку 2 вересня ворог атакує Київ ударними безпілотниками. Є інформація про падіння уламків у Дніпровському районі столиці.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, в Дніпровському районі уламок БпЛА впав на зелену зону. Екстрені служби прямують на місце.
"Атака ворожих БпЛА на столицю триває. Перебувайте в укриттях", - інформує Кличко.
знищувати Украіну 😠