На одній з вулиць у центрі Києва виявили уламок повітряної цілі, - Кличко

Шахеди над КИєвом

Вдень 2 вересня в Голосіївському районі Києва виявили уламок повітряної цілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"За попередньою інформацією, в Голосіївському районі, на одній з вулиць у центрі міста, виявили уламок повітряної цілі. Пошкоджень будівель поруч немає", - розповів Кличко.

Зазначається, що екстрені служби працюють на місці.

Також читайте: "Шахеди" атакують столицю: у Києві та на Київщині працює ППО

Раніше повідомлялося про падіння уламків шахедів у Дніпровському районі столиці.

