На одній з вулиць у центрі Києва виявили уламок повітряної цілі, - Кличко
Вдень 2 вересня в Голосіївському районі Києва виявили уламок повітряної цілі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"За попередньою інформацією, в Голосіївському районі, на одній з вулиць у центрі міста, виявили уламок повітряної цілі. Пошкоджень будівель поруч немає", - розповів Кличко.
Зазначається, що екстрені служби працюють на місці.
Раніше повідомлялося про падіння уламків шахедів у Дніпровському районі столиці.
