Из-за вражеской атаки повреждено здание правительства, там сейчас пожар, - Свириденко. ФОТОрепортаж

Этой ночью, 7 сентября 2025 года, Россия осуществила очередной массированный удар по Украине. Под огнем оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг, Одесса.

Об этом сообщила в телеграм-канале глава Кабмина Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар.

Фото: Юлия Свириденко / телеграм-канал

"Спасибо им за работу. Здания восстановим. Но потерянные жизни не вернуть. Враг ежедневно терроризирует и убивает наших людей по всей стране", - отмечает Свириденко.

"Мир должен отреагировать на эти разрушения не только словами, а действиями. Нужно усиление санкционного давления - прежде всего против российской нефти и газа. Нужны новые ограничения, которые ударят по военной машине Кремля.

А главное - Украине нужно оружие. То, что остановит террор и не позволит России ежедневно пытаться убивать украинцев", - добавила премьер.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.