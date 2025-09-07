РУС
Новости Повреждено здание Кабмина из-за атаки РФ
10 345 116

Из-за вражеской атаки повреждено здание правительства, там сейчас пожар, - Свириденко. ФОТОрепортаж

Этой ночью, 7 сентября 2025 года, Россия осуществила очередной массированный удар по Украине. Под огнем оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг, Одесса.

Об этом сообщила в телеграм-канале глава Кабмина Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар.

Кабмин после атаки
Фото: Юлия Свириденко / телеграм-канал
Кабмин после атаки
Фото: Юлия Свириденко / телеграм-канал
Кабмин после атаки
Фото: Юлия Свириденко / телеграм-канал

Также читайте: После утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева

"Спасибо им за работу. Здания восстановим. Но потерянные жизни не вернуть. Враг ежедневно терроризирует и убивает наших людей по всей стране", - отмечает Свириденко.

"Мир должен отреагировать на эти разрушения не только словами, а действиями. Нужно усиление санкционного давления - прежде всего против российской нефти и газа. Нужны новые ограничения, которые ударят по военной машине Кремля.

А главное - Украине нужно оружие. То, что остановит террор и не позволит России ежедневно пытаться убивать украинцев", - добавила премьер.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Автор: 

Топ комментарии
+47
Вечірнім відосіком.
07.09.2025 08:31 Ответить
07.09.2025 08:31 Ответить
+27
Кабміну терміново усім УБД (учасник бойових дій)
07.09.2025 08:36 Ответить
07.09.2025 08:36 Ответить
+23
Здание "правительства" параши должно выглядеть так же, как уже выглядело.
07.09.2025 08:41 Ответить
07.09.2025 08:41 Ответить
тепер млрд 10 у ремонт піде..
07.09.2025 10:04 Ответить
07.09.2025 10:04 Ответить
Шкода жінку з немовлям, а то зовсім не шкода. Там сидять найбільші злодії
07.09.2025 10:04 Ответить
07.09.2025 10:04 Ответить
Нічого страшного, вже завтра відновлять,
це ж не житловий будинок звичайних людей
07.09.2025 10:07 Ответить
07.09.2025 10:07 Ответить
Один сидів 5 чи 6 років(Шмигаль),все буровив "Україні потрібна зброя", потім зробили рокіровку,вже друга триндить:"Україні потрібна зброя".
Україні потрібна голова,щоб навести порядок у владі, бо риба гниє з голови.
07.09.2025 10:09 Ответить
07.09.2025 10:09 Ответить
Все!
Ось це вже крах!
Де ж твоє, курво оманське, ППО, де PATRIOT, RST-I про які ти так слізно брехав!?!
Ці фото з палаючими вікнами Верховної Ради України вже демонструється на всіх рашистських пабліках з коментарями до наступу на Київ!
Скабєєва танцює від радощів!
Z-еленський, що тобі бовдуре ще треба, щоб ти почав нарешті щось робити для України,
а не для себе, своєї скумбірї та банди!?!
Українці! Або ми його скинемо як плісняву з нашої землі,
або Україну загарбають москалі!
07.09.2025 10:10 Ответить
07.09.2025 10:10 Ответить
Ті хто міг майдан влаштувати вже ліквідували або залякали, Зе вже побудував рашку 2.0
07.09.2025 10:55 Ответить
07.09.2025 10:55 Ответить
ты дура, пишу порузьки, ибо ты кацапка
07.09.2025 10:55 Ответить
07.09.2025 10:55 Ответить
А що там голова Офісу Президента, завгосп пан Єрмак, не постраждав?!
Ох же прибирати йому все це тепер!?!
Хай поскаржеться у кремель свому патрону - пуйлу,
що наробив безладу у його апортаментах!
Тепер на євроремонт у ВР підуть мільярди гривень з рахунків
пенсіонерів, вчителів, лікарів!
07.09.2025 10:17 Ответить
07.09.2025 10:17 Ответить
Де потужна відповідь? Скільки можна терпіти цей кацапський терор? Кремль має палати!!! Чи може ще почекаємо на чергового миротворця?
07.09.2025 10:29 Ответить
07.09.2025 10:29 Ответить
Всі бояться ескалації
показать весь комментарий
07.09.2025 10:40 Ответить
Зазвичай діє неписане правило, що воюючі сторони не чіпають керівництво одна одної, крім випадків повного розгрому (але вже в кінці, коли іде фізичний штурм столиці і може бути обстріл урядових будівель у ближньому бою з арештами чи вбивством представників влади - наприклад, Німеччина 1945, Ірак 2003 …).

Ясно, що путярі треба була картинка «ударів по центрах прийняття рішень» і тепер буде ейфорія і виття по всіх центральних телеканалах рф.
Але він відкрив скриньку Пандорри - тепер мораторій на удари по урядових будівлях в рф також знято …
07.09.2025 10:45 Ответить
07.09.2025 10:45 Ответить
Невже рубльовка буде горіти? Ще вчора Зе там корпоративи влаштовував, думаєте наважиться?
показать весь комментарий
07.09.2025 10:50 Ответить
Гітлер теж щиро плакав на похоронах Юзефа Пілсудського, якого називав своїм другом, а за кілька років Польща і НІмеччина були у війні на знищення.
Якщо треба свіжіший приклад - ще нещодавно путін і Алієв (Азербайджан) обіймалися і називали один одного стратегічними партнерами, а зараз країни на межі конфлікту . . .

Не маніпулюйте старими питаннями - люди змінюються під впливом обставин і Ви це прекрасно розумієте. І це не лише в політиці, в житті теж так - інакше після весілля ніколи не було б розлучень або домашнього насильства . . .

Тому, думаю, що наважиться, якщо інших варіантів не буде і будуть технічні можливості.
07.09.2025 11:02 Ответить
07.09.2025 11:02 Ответить
жаль гетьманцев там не было
показать весь комментарий
07.09.2025 10:48 Ответить
Стілки гроші вкрали що хватить на роки війни пройшлися по базару і закупляйте
показать весь комментарий
07.09.2025 10:49 Ответить
В глибині душі українці десь і раді! Нарешті "прилетіло" можновладцям на печерських пагорбах. Вони повідправляли рідних за кордон, сидять в "теплих" бункерах і крадуть, крадуть, крадуть... Може щось дійде нарешті! Ну а "Охвіс преЗедента" кацапи обстрілювати не будуть. Хто ж буде бити по кублу, яке кишить фсбешними агентами...
07.09.2025 10:55 Ответить
07.09.2025 10:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 