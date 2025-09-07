РУС
Новости Массированный ракетный обстрел
4 617 28

После утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева

удары по спасателям

Утром 7 сентября войска РФ повторно атаковали Киев. После обстрела есть пожар в Печерском районе столицы.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки произошло возгорание на последнем этаже административного здания в Печерском районе", - говорится в сообщении.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Печерском районе в результате вероятного сбивания БпЛА произошло возгорание в правительственном здании.

Пожарные работают на месте.

В Святошинском районе снова горят складские помещения. Там тоже экстренные службы на месте.

Больше информации на эту минуту не известно.

Также читайте: Ночная дроновая атака РФ на столицу: погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах. ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева.

Автор: 

Киев (26082) пожар (6025) Воздушные атаки на Киев (870)
Топ комментарии
+16
Ну все,кацапи. Отримаєте відплату потужним відосіком про необхідність тиску партнерів на кацапню.
показать весь комментарий
07.09.2025 07:17 Ответить
+12
Вспоминаю, как после получения Украиной Томоса от Вселенского Патриарха, некий гнусавый членограй глумился над этим."что-то сегодня зябкое погода, холодно. Хорошо хоть Варфоломей подарил нам термос. Будем греться".. а киевляне в огромном дворце Украина ржали и гоготали. Господь наш Иисус Христос решил преподать Украине урок. Думаю киевлянам сейчас не так весело ..
показать весь комментарий
07.09.2025 07:16 Ответить
+9
Ну тепер терміново потрібно виділити декілька сотень мільонів на ремонт Каб.Міну...
показать весь комментарий
07.09.2025 07:28 Ответить
07.09.2025 07:16 Ответить
Господь викладає нам урок? То це він ********** орків нас бомбити за те що якесь тріпло назаало томос термосом? То це він тихенько спостерігає, як горять будинки з людьми, яе немовлят з мамами давить під завалами??? Яке ж ти збочене!
показать весь комментарий
07.09.2025 07:42 Ответить
Коли я писала комменти .осуджуваючи аборти та інших гріхи.-з мене ржали.писали різні гадощі.ми мол.сами вирішуємо.скільки дітей вбивати.а скільки залишати жити.не лізь зо своїм Богом.Більщість людей вибирала не Бога.а гріх.А коли тепер Сатана дає всім відчути.що таке гріх.як буває.коли людина "сама вирішує.як їй діяти.кого вбивати.а кого ні".коли дітей вбивають кацапи.а ні самі українці-тоді Бог нам винен.Якби народ наш звернувся до Бога.каявся за гріхи.залишав їх-Бог дав би перемогу.Історія та Біблія має багато прикладів.Хоча б Південна Корея.Але гляньте навколо-більшисть не хоче жити по Божьїм законам-грішать направо та наліво.Що саме погано-військові.які гинуть кожен день-гинуть во гріхах.не знаючи Бога.
показать весь комментарий
07.09.2025 09:39 Ответить
саме так
показать весь комментарий
07.09.2025 10:03 Ответить
Я не думаю, що за кацапами стоїть господь, за ними стоїть сатана. Але те що таке тріпло стало президентом - це ганьба нації.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:45 Ответить
ти бачу читав Книгу та не поняв ні хера...
Ісус не карає... він дає свободу волі...
покарали українці себе самі
але не за вибори 2019 а за лінь
показать весь комментарий
07.09.2025 07:49 Ответить
Може і карати, руками москалів, за наші гріхи
показать весь комментарий
07.09.2025 07:52 Ответить
07.09.2025 07:17 Ответить
викатуємо Фламінго
показать весь комментарий
07.09.2025 07:19 Ответить
07.09.2025 07:28 Ответить
А з під'їздними шляхами туди як? Асфальт сам себе не покладе.
показать весь комментарий
07.09.2025 07:31 Ответить
⚡️Пожежа в будівлі Уряду. Один з найвищих поверхів там - це поверх Премʼєр-міністра, уточнює нардеп Железняк
показать весь комментарий
07.09.2025 07:38 Ответить
А по моцкві бити не можна а то ***** обідиться? Чи як тут деякі розказують що не можна бити по рашистській енергетиці а то рашисти будуть бити по нашій? Да рашисти і так знищують все до чого дістануть. І по Київу і по нашій енергетиці вони б'ють з самого початку війни. А ми граємо в піддавки,
показать весь комментарий
07.09.2025 07:51 Ответить
Та нема чим бити, наше виробництво або фейкове або все розйобане, а іноземним партнери забороняють
показать весь комментарий
07.09.2025 07:54 Ответить
Ну от поки ***** буде бачити що відповіді достойної Україна не зможе нанести до тих пір ця війна буде продовжуватися. Бо психологія гопника, яким є *****, така що він ніколи не відпустить слабшу жертву. Зате гопники по своїй натурі дуже сцикливі і бояться тих хто за них сильніший.
показать весь комментарий
07.09.2025 08:10 Ответить
От і настав час звернутись до Сурінаму і Бурунді за допомогою згідно потужних безпекових угод. Це перемога! Майже...
показать весь комментарий
07.09.2025 08:49 Ответить
треба провести ряд важливих зустрічей і посилити посилений тиск на росію
І так четвертий рік - ніякої стратегії, ніякого плану, навіть елементарного розуміння, що робити далі. результат некомпетентної недалекої особи з усією повнотою влади
показать весь комментарий
07.09.2025 08:09 Ответить
Ага. Провести ще з'їзд коаліції неспроможних і озабочених, які в черговий раз будуть умоляти ***** сісти за стіл переговорів? Ви бачите який результат їхніх з'їздів і закликів до миролюбства. ***** і рашистів потрібно мовчки ******* всім чим можна, а не говорити з ним і тим паче щось просити в нього.
показать весь комментарий
07.09.2025 08:15 Ответить
Там рік назад безугла дуже вимагала план у сирського
показать весь комментарий
07.09.2025 09:17 Ответить
Плана у Сирського немає. Він курить анашу та нюхає кокаін!
показать весь комментарий
07.09.2025 09:59 Ответить
Згадується, як нещодавно "потужний" в турборежимі з піною у роті кричав, що: "... ми закрили нарешті небо над Києвом"!!
Ось результа "закритого неба", коли шахеди вже падають на адміністративні будівлі!
Дістала вже ця нагла, мерзотна та цинічна брехня z-елеої плісняви!
Народе України, - жени цього клоуна на прізвисько "буратіно", поки ще є Україна!
Бо, або ми, - Українці, або вони, - z-елені!!!
показать весь комментарий
07.09.2025 08:15 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2025 09:11 Ответить
зеля как обычно размажет свои сопли по бороде и заплачет))) мудак, кремль должен гореть минимум неделю
показать весь комментарий
07.09.2025 09:00 Ответить
Кабмін треба перенести в Чоп, щоб випадково залітало в Угорщину
показать весь комментарий
07.09.2025 10:02 Ответить
 
 