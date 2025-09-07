После утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева
Утром 7 сентября войска РФ повторно атаковали Киев. После обстрела есть пожар в Печерском районе столицы.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате атаки произошло возгорание на последнем этаже административного здания в Печерском районе", - говорится в сообщении.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Печерском районе в результате вероятного сбивания БпЛА произошло возгорание в правительственном здании.
Пожарные работают на месте.
В Святошинском районе снова горят складские помещения. Там тоже экстренные службы на месте.
Больше информации на эту минуту не известно.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева.
Ісус не карає... він дає свободу волі...
покарали українці себе самі
але не за вибори 2019 а за лінь
І так четвертий рік - ніякої стратегії, ніякого плану, навіть елементарного розуміння, що робити далі. результат некомпетентної недалекої особи з усією повнотою влади
Ось результа "закритого неба", коли шахеди вже падають на адміністративні будівлі!
Дістала вже ця нагла, мерзотна та цинічна брехня z-елеої плісняви!
Народе України, - жени цього клоуна на прізвисько "буратіно", поки ще є Україна!
Бо, або ми, - Українці, або вони, - z-елені!!!