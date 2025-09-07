После утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева

Утром 7 сентября войска РФ повторно атаковали Киев. После обстрела есть пожар в Печерском районе столицы.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки произошло возгорание на последнем этаже административного здания в Печерском районе", - говорится в сообщении.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Печерском районе в результате вероятного сбивания БпЛА произошло возгорание в правительственном здании.

Пожарные работают на месте.

В Святошинском районе снова горят складские помещения. Там тоже экстренные службы на месте.

Больше информации на эту минуту не известно.

Также читайте: Ночная дроновая атака РФ на столицу: погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах. ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева.