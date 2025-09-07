Після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва
Зранку 7 вересня війська РФ повторно атакували Київ. Після обстрілу є пожежа у Печерському районі столиці.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок атаки сталося займання на останньому поверсі адміністративної будівлі у Печерському районі", - йдеться у повідомленні.
За даними мера Києва Віталія Кличка, у Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі.
Пожежні працюють на місці.
У Святошинському районі знову палають складські приміщення. Там теж екстрені служби на місці.
Більше інформації на цю хвилину невідомо.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва.
Ісус не карає... він дає свободу волі...
покарали українці себе самі
але не за вибори 2019 а за лінь
І так четвертий рік - ніякої стратегії, ніякого плану, навіть елементарного розуміння, що робити далі. результат некомпетентної недалекої особи з усією повнотою влади
Ось результа "закритого неба", коли шахеди вже падають на адміністративні будівлі!
Дістала вже ця нагла, мерзотна та цинічна брехня z-елеої плісняви!
Народе України, - жени цього клоуна на прізвисько "буратіно", поки ще є Україна!
Бо, або ми, - Українці, або вони, - z-елені!!!