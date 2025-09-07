Після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва

Зранку 7 вересня війська РФ повторно атакували Київ. Після обстрілу є пожежа у Печерському районі столиці.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки сталося займання на останньому поверсі адміністративної будівлі у Печерському районі", - йдеться у повідомленні.

За даними мера Києва Віталія Кличка, у Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі.

Пожежні працюють на місці.

У Святошинському районі знову палають складські приміщення. Там теж екстрені служби на місці.

Більше інформації на цю хвилину невідомо.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва.