Знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів, - Повітряні сили

ппо

У ніч на 7 вересня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітяних сил, загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу:

  • 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;
  • 9 крилатих ракет Іскандер-К із Курської обл. – рф.;
  • 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також читайте: Ворог атакував ракетами: була загроза для Києва (оновлено)

Що вдалося знищити нашій ППО?

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль:

  • 747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • 4 крилаті ракети Іскандер-К.

Наслідки атаки

Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях!", - наголошують у ПС.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

Забув, скільки "фламінго" на день, виробляє зеленський?
07.09.2025 08:52 Відповісти
"фламінго" то черговий сезон телешоу "Як стати мільярдером".
Сезон міндіча завершився, воно бідне втекло, от тепер нові учасники...
07.09.2025 09:09 Відповісти
Поки всі мріяли про мир і про вибори, рашисти збирали дрони і ракети, які тепер майже по тисячі за ніч запускають. Зараз ще коаліція неспроможних вилізе з новими закликами до переговорів. Невже дебіли не розумієте що не буде ніякого миру поки Україна не поверне свої землі або ***** повністю захопить Україну. Посередині не буде, як тут деякі мріють. І якщо ***** і піде на якесь перемир'я то тільки для того щоб наробити ще більшу кількість ракет і дронів а також відновити свою армію. Доречі де тут ті дебіли які розказували що Україна використає час перемир'я для посилення своєї оборони. Ну що посилили оборону, коли було два тижні відносного затишшя? Посилили ППО, яке нам обіцяв і Тампон і Європа? Якщо раніше по Київу даже ракети не прилітали то зараз вже рашисти дронами центр Київа ********. Думаєте після тимчасового перемир'я наше ППОчи оборона стане краще? Тому ніякого миру і ніяких переговорів з *****м, інакше потім буде кінець всьому і ніякі гарантії коаліції неспроможних Україні не допоможуть
07.09.2025 09:04 Відповісти
Виробляє він зазвичай зранку..Але я б не називав ото "фламінгом"...
07.09.2025 10:13 Відповісти
Ну що Трамп путін хоче миру ? тому рашиські злочини і на твоїй совісті ти хочеш премію миру ,а рашиський злочинець розмріявся існувати 150 років,хоч ця паскуда мала б кожен день тремтіти за своє нікчемне існування.
07.09.2025 08:55 Відповісти
Саме так, у всьому винен Трамп!!! Негідник!!! Не для цього ми його обирали президентом України!!!!! Ми всі за мир, а от Трамп хоче продовження війни,кричитьжодних переговорів!!! Фууууу!!!!
07.09.2025 09:14 Відповісти
Поки всі мріяли про мир і про вибори, рашисти збирали дрони і ракети, які тепер майже по тисячі за ніч запускають. Зараз ще коаліція неспроможних вилізе з новими закликами до переговорів. Невже дебіли не розумієте що не буде ніякого миру поки Україна не поверне свої землі або ***** повністю захопить Україну. Посередині не буде, як тут деякі мріють. І якщо ***** і піде на якесь перемир'я то тільки для того щоб наробити ще більшу кількість ракет і дронів а також відновити свою армію. Доречі де тут ті дебіли які розказували що Україна використає час перемир'я для посилення своєї оборони. Ну що посилили оборону, коли було два тижні відносного затишшя? Посилили ППО, яке нам обіцяв і Тампон і Європа? Якщо раніше по Київу даже ракети не прилітали то зараз вже рашисти дронами центр Київа ********. Думаєте після тимчасового перемир'я наше ППОчи оборона стане краще? Тому ніякого миру і ніяких переговорів з *****м, інакше потім буде кінець всьому і ніякі гарантії коаліції неспроможних Україні не допоможуть
07.09.2025 09:04 Відповісти
Судячи з того, що відбуваєтсья в Києві, шахеди збивали в основному багатоповерхівками.
07.09.2025 09:05 Відповісти
А чому так мало крилатих збили? Ніби ті ж самі були, що й раніше.
07.09.2025 09:07 Відповісти
А іскандери то крилаті?
07.09.2025 09:10 Відповісти
9 крилатих ракет Іскандер-К із Курської обл. - рф Джерело: https://censor.net/ua/n3572664
07.09.2025 09:33 Відповісти
Так, крилаті. Іскандер-М то балістика...
Кацапи мають того всього, і ніякі санкції їм не перешкод, а наше зелене хіба рожеву фарбу, і то, помилково...
07.09.2025 09:38 Відповісти
А ми відповімо відосіками зеленського
07.09.2025 09:11 Відповісти
Єлабуга повинна виглядати як Бахмут !
07.09.2025 09:19 Відповісти
Гнида ЗЕленська,де те на фоні чого ти записував черговий гундосий відосик?Ти обіцяв асиметричні відповіді та помсти.С тебе верховний головнокомандувач як з твого члена молоток.Ти підводиш країну до краху?Де твої "потужні менеджери"?Знову зайнялися "Великим крадівництвом"? Чи вони й не зупинялись в розкраданні бюджетних коштів?
07.09.2025 10:03 Відповісти
 
 