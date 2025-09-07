Знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів, - Повітряні сили

У ніч на 7 вересня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітяних сил, загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу:

805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;

9 крилатих ракет Іскандер-К із Курської обл. – рф.;

4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль:

747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

4 крилаті ракети Іскандер-К.

Наслідки атаки

Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях!", - наголошують у ПС.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.