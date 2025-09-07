Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів: є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали

У ніч проти 7 вересня війська РФ масовано атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Місто перебувало під ударами спершу "шахедів", а під ранок - ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Повідомлялося про влучання у трьох локаціях. Атановано об'єкти транспортної та міської інфраструктури, приватний сектор. На всіх об'єктах розпочали аварійно-рятувальну операцію.

"Ракетні враження в обʼєкт цивільної інфраструктури (туди ж де під час першої хвилі). Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа. Троє постраждалих. Попередньо середні.

Трамвайний та тролейбусний рух на всіх ділянках відповідно", - інформує Вілкул о 6.45.

Також читайте: Ворог вночі атакував Дніпропетровщину безпілотниками, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Штаб допомоги людям розгорнуто перед ПТУ на кільці.

"Будівельні матеріали будуть за пів години. Заяви на допомогу від міста, комунальні бригади", - резюмує він.