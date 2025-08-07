УКР
Атака дрона на Дніпропетровщину
1 021 1

Ворог вночі атакував Дніпропетровщину безпілотниками, є постраждалі. ФОТОрепортаж

У ніч проти 7 серпня російські загарбники масовано атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. Сили ППО збили 33 БпЛА. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"Внаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей. 43-річний чоловік та 69-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Також в обласному центрі виникло декілька пожеж. Зокрема, горіли адмінбудівля, авто. Знищені 12 машин, ще 17 – пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя – знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства.

У Павлограді зайнялися дачний будинок та авто. У Криворізькому районі – будівля, що не експлуатується, у самому Кривому Розі – модульний будинок.

У Синельниківському районі загорілися дах ліцею і суха трава. Побиті приватна оселя та легковик.

По Нікопольщині ворог гатив артилерією та БпЛА. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

До пошкодженого в районі загалом додалися 8 приватних будинків і п'ятиповерхівка, авто. Понівечені інфраструктура, адмінбудівля, підприємство. Горіла бібліотека.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакують Дніпро, - ОВА

Дніпро (3346) Кривий Ріг (1391) обстріл (30237) Павлоград (139) Дніпропетровська область (4104) Дніпровський район (144) Криворізький район (187) Нікопольський район (367) Павлоградський район (45) Синельниківський район (165)


як тільки хтось з кимось намагається домовлятись, у відповідь терор, смерті, жахливі руйнування..., й це не вперше, й навіть не втретє... це повторювалось багато разів... і якщо після кожного разу продовжувати свято вірити, що без санкцій та тиску щось зміниться на краще, то треба бути конченим дебілом... або мова йде про щось інше, про якісь домовленості, які не мають відношення до закінчення війни...
показати весь коментар
07.08.2025 09:07 Відповісти
 
 