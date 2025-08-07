Ворог вночі атакував Дніпропетровщину безпілотниками, є постраждалі. ФОТОрепортаж

У ніч проти 7 серпня російські загарбники масовано атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. Сили ППО збили 33 БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"Внаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей. 43-річний чоловік та 69-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Також в обласному центрі виникло декілька пожеж. Зокрема, горіли адмінбудівля, авто. Знищені 12 машин, ще 17 – пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя – знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства.

У Павлограді зайнялися дачний будинок та авто. У Криворізькому районі – будівля, що не експлуатується, у самому Кривому Розі – модульний будинок.

У Синельниківському районі загорілися дах ліцею і суха трава. Побиті приватна оселя та легковик.

По Нікопольщині ворог гатив артилерією та БпЛА. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

До пошкодженого в районі загалом додалися 8 приватних будинків і п'ятиповерхівка, авто. Понівечені інфраструктура, адмінбудівля, підприємство. Горіла бібліотека.

