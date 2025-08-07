Враг ночью атаковал Днепропетровщину беспилотниками, есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 7 августа российские захватчики массированно атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили 33 БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

"Вследствие атаки в Днепре пострадали четыре человека. 43-летний мужчина и 69-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также в областном центре возникло несколько пожаров. В частности, горели админздание, авто. Уничтожены 12 машин, еще 17 - повреждены. Изуродованы также 8 жилых домов, один частный дом - уничтожен. Есть разрушения на территории транспортного предприятия.

В Павлограде загорелись дачный дом и авто. В Криворожском районе - здание, которое не эксплуатируется, в самом Кривом Роге - модульный дом.

В Синельниковском районе загорелись крыша лицея и сухая трава. Побиты частный дом и легковушка.

По Никопольщине враг бил артиллерией и БпЛА. Шумно было в райцентре, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах.

К поврежденному в районе в целом добавились 8 частных домов и пятиэтажка, авто. Изуродованы инфраструктура, админздание, предприятие. Горела библиотека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атакуют Днепр, - ОВА













