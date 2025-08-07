РУС
Новости Фото Атака дрона на Днепропетровщину
1 038 1

Враг ночью атаковал Днепропетровщину беспилотниками, есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 7 августа российские захватчики массированно атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили 33 БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

"Вследствие атаки в Днепре пострадали четыре человека. 43-летний мужчина и 69-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также в областном центре возникло несколько пожаров. В частности, горели админздание, авто. Уничтожены 12 машин, еще 17 - повреждены. Изуродованы также 8 жилых домов, один частный дом - уничтожен. Есть разрушения на территории транспортного предприятия.

В Павлограде загорелись дачный дом и авто. В Криворожском районе - здание, которое не эксплуатируется, в самом Кривом Роге - модульный дом.

В Синельниковском районе загорелись крыша лицея и сухая трава. Побиты частный дом и легковушка.

По Никопольщине враг бил артиллерией и БпЛА. Шумно было в райцентре, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах.

К поврежденному в районе в целом добавились 8 частных домов и пятиэтажка, авто. Изуродованы инфраструктура, админздание, предприятие. Горела библиотека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атакуют Днепр, - ОВА

Автор: 

Днепр (4485) Кривой Рог (1431) обстрел (28913) Павлоград (163) Днепропетровская область (4319) Днепровский район (142) Криворожский район (170) Никопольский район (364) Павлоградский район (45) Синельниковский район (165)


як тільки хтось з кимось намагається домовлятись, у відповідь терор, смерті, жахливі руйнування..., й це не вперше, й навіть не втретє... це повторювалось багато разів... і якщо після кожного разу продовжувати свято вірити, що без санкцій та тиску щось зміниться на краще, то треба бути конченим дебілом... або мова йде про щось інше, про якісь домовленості, які не мають відношення до закінчення війни...
