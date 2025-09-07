Кривой Рог подвергся массированной атаке ракет и дронов: есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали
В ночь на 7 сентября войска РФ массированно атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Город находился под ударами сперва "шахедов", а под утро - ракет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Сообщалось о попадании в трех локациях. Атакированы объекты транспортной и городской инфраструктуры, частный сектор. На всех объектах начали аварийно-спасательную операцию.
"Ракетные поражения в объект гражданской инфраструктуры (туда же где во время первой волны). Продолжается аварийно-спасательная операция. Большой пожар. Трое пострадавших. Предварительно средние.
Трамвайное и троллейбусное движение на всех участках соответственно", - информирует Вилкул в 6.45.
Штаб помощи людям развернут перед ПТУ на кольце.
"Строительные материалы будут через полчаса. Заявления на помощь от города, коммунальные бригады", - резюмирует он.
