Уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов, - Воздушные силы

В ночь на 7 сентября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, в целом, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 818 средств воздушного нападения:

805 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;

9 крылатых ракет Искандер-К из Курской обл;

4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 с ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 751 воздушную цель:

747 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

4 крылатые ракеты Искандер-К.

Последствия атаки

Зафиксировано попадание 9 ракет и 56 ударных БПЛА на 37 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях!", - отмечают в ВС.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.