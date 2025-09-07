РУС
Уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов, - Воздушные силы

ппо

В ночь на 7 сентября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, в целом, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 818 средств воздушного нападения:

  • 805 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;
  • 9 крылатых ракет Искандер-К из Курской обл;
  • 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 с ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Также читайте: Враг атаковал ракетами: была угроза для Киева (обновлено)

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 751 воздушную цель:

  • 747 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
  • 4 крылатые ракеты Искандер-К.

Последствия атаки

Зафиксировано попадание 9 ракет и 56 ударных БПЛА на 37 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях!", - отмечают в ВС.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

Автор: 

ПВО (3076) ракеты (3704) Воздушные силы (2653) Шахед (1438)
+13
07.09.2025 08:52
07.09.2025 09:09
Забув, скільки "фламінго" на день, виробляє зеленський?
07.09.2025 08:52
"фламінго" то черговий сезон телешоу "Як стати мільярдером".
Сезон міндіча завершився, воно бідне втекло, от тепер нові учасники...
07.09.2025 09:09
Виробляє він зазвичай зранку..Але я б не називав ото "фламінгом"...
07.09.2025 10:13
Ну що Трамп путін хоче миру ? тому рашиські злочини і на твоїй совісті ти хочеш премію миру ,а рашиський злочинець розмріявся існувати 150 років,хоч ця паскуда мала б кожен день тремтіти за своє нікчемне існування.
07.09.2025 08:55
Саме так, у всьому винен Трамп!!! Негідник!!! Не для цього ми його обирали президентом України!!!!! Ми всі за мир, а от Трамп хоче продовження війни,кричитьжодних переговорів!!! Фууууу!!!!
07.09.2025 09:14
Так це Трамп нам розмінував Чонгар, акваторію Азовського моря, відвів війська з укриттів, знищив наші ракетні програми і системи ППО та зарив всі бюджетні 500 мільярдів в асфальт? Яка нехороша людина. Ще мабуть Трамп всіх кликав на шашлики і казав, що нападу не буде?
07.09.2025 10:44
Поки всі мріяли про мир і про вибори, рашисти збирали дрони і ракети, які тепер майже по тисячі за ніч запускають. Зараз ще коаліція неспроможних вилізе з новими закликами до переговорів. Невже дебіли не розумієте що не буде ніякого миру поки Україна не поверне свої землі або ***** повністю захопить Україну. Посередині не буде, як тут деякі мріють. І якщо ***** і піде на якесь перемир'я то тільки для того щоб наробити ще більшу кількість ракет і дронів а також відновити свою армію. Доречі де тут ті дебіли які розказували що Україна використає час перемир'я для посилення своєї оборони. Ну що посилили оборону, коли було два тижні відносного затишшя? Посилили ППО, яке нам обіцяв і Тампон і Європа? Якщо раніше по Київу даже ракети не прилітали то зараз вже рашисти дронами центр Київа ********. Думаєте після тимчасового перемир'я наше ППОчи оборона стане краще? Тому ніякого миру і ніяких переговорів з *****м, інакше потім буде кінець всьому і ніякі гарантії коаліції неспроможних Україні не допоможуть
07.09.2025 09:04
Я вже заплутався, то виходить що обороною України мають займатися ЄС, а не наш Верховний головнокомандувач? З такими апетитами, які є в оточення Верховного Головнокомандувача, як міндіча, резнікова, штурми, то і всіх грошей ЄС не вистачить.
07.09.2025 10:47
Судячи з того, що відбуваєтсья в Києві, шахеди збивали в основному багатоповерхівками.
07.09.2025 09:05
А чому так мало крилатих збили? Ніби ті ж самі були, що й раніше.
07.09.2025 09:07
А іскандери то крилаті?
07.09.2025 09:10
9 крилатих ракет Іскандер-К із Курської обл. - рф
07.09.2025 09:33
Так, крилаті. Іскандер-М то балістика...
Кацапи мають того всього, і ніякі санкції їм не перешкод, а наше зелене хіба рожеву фарбу, і то, помилково...
07.09.2025 09:38
А ми відповімо відосіками зеленського
07.09.2025 09:11
Єлабуга повинна виглядати як Бахмут !
07.09.2025 09:19
Гнида ЗЕленська,де те на фоні чого ти записував черговий гундосий відосик?Ти обіцяв асиметричні відповіді та помсти.С тебе верховний головнокомандувач як з твого члена молоток.Ти підводиш країну до краху?Де твої "потужні менеджери"?Знову зайнялися "Великим крадівництвом"? Чи вони й не зупинялись в розкраданні бюджетних коштів?
07.09.2025 10:03
 
 