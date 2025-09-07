Мелоні: Росія більше зацікавлена в посиленні атак по Україні, ніж у переговорах

Росія більше зацікавлена ​​у посиленні атак проти України, ніж у переговорному шляху до припинення війни.

Про це заявила глава уряду Італії Джорджа Мелоні заявила після масованої атаки РФ по Україні в ніч на 7 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія, схоже, більше зацікавлена в посиленні жорстокості своїх атак проти України, ніж у переговорах про припинення воєнних дій",- сказала прем'єрка Італії.

Мелоні також наголосила, що Італія разом із західними партнерами, продовжуватимуть підтримувати український народ і робити все, щоб справедливий і тривалий мир взяв гору над агресією.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

