УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8832 відвідувача онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
611 12

Мелоні: Росія більше зацікавлена в посиленні атак по Україні, ніж у переговорах

Мелоні

Росія більше зацікавлена ​​у посиленні атак проти України, ніж у переговорному шляху до припинення війни.

Про це заявила глава уряду Італії Джорджа Мелоні заявила після масованої атаки РФ по Україні в ніч на 7 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія, схоже, більше зацікавлена в посиленні жорстокості своїх атак проти України, ніж у переговорах про припинення воєнних дій",- сказала прем'єрка Італії.

Мелоні також наголосила, що Італія разом із західними партнерами, продовжуватимуть підтримувати український народ і робити все, щоб справедливий і тривалий мир взяв гору над агресією.

Читайте також: Туск про удар РФ по Кабміну: "Подальші спроби заспокоїти Путіна чи зволікати з реакцією не мають сенсу"

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Читайте також: Росія заглиблюється в логіку війни і терору, - Макрон про нічний обстріл

Автор: 

Італія (1619) обстріл (30714) росія (67560) Мелоні Джорджа (176)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Четвертий рік одне й теж...
Невже одразу не зрозуміло було? Як ще прокричати, що гопник з підворотні розуміє тільки грубу фізичну силу, а не "гарні розмови". Забовтування бика - це прояв слабкості, це закінчиться, що бик буде на тобі їздити...
показати весь коментар
07.09.2025 16:46 Відповісти
+4
Ви там справді такі закінчені ідіоти, чи прикидуєтеся?
показати весь коментар
07.09.2025 16:47 Відповісти
+2
Потрібна пряма військова допомога військами НАТО в війні проти міжнародних терористів путіна.
показати весь коментар
07.09.2025 16:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібна пряма військова допомога військами НАТО в війні проти міжнародних терористів путіна.
показати весь коментар
07.09.2025 16:43 Відповісти
Капітанка/капітанша/капітанкиня очевидність. Далі то що?
показати весь коментар
07.09.2025 16:46 Відповісти
Четвертий рік одне й теж...
Невже одразу не зрозуміло було? Як ще прокричати, що гопник з підворотні розуміє тільки грубу фізичну силу, а не "гарні розмови". Забовтування бика - це прояв слабкості, це закінчиться, що бик буде на тобі їздити...
показати весь коментар
07.09.2025 16:46 Відповісти
Ви там справді такі закінчені ідіоти, чи прикидуєтеся?
показати весь коментар
07.09.2025 16:47 Відповісти
Краще б мовчали
показати весь коментар
07.09.2025 16:52 Відповісти
Хутин розуміє тількі мордобій . Так що треба бити кацапів
показати весь коментар
07.09.2025 16:58 Відповісти
Мелоні також наголосила, що Італія разом із західними партнерами, продовжуватимуть підтримувати український народ і робити все, щоб справедливий і тривалий мир взяв гору над агресією. Джерело: https://censor.net/ua/n3572734
Весь світ з нами!
показати весь коментар
07.09.2025 17:00 Відповісти
От знову це "СХОЖЕ"! Коли вже ці рожеві поні зрозуміють природу кацапії!
показати весь коментар
07.09.2025 17:13 Відповісти
Взбунтувались хромосоми кровожадних кочових племен і не вистачає подножного корма на болотах.
показати весь коментар
07.09.2025 17:22 Відповісти
Росія більше зацікавлена ​​у посиленні атак проти України, ніж у переговорному шляху Джерело: https://censor.net/ua/n3572734
- а чому ж так трапилось - вона не хоче пояснити ?
Можливо так відбувається , бо кацапи бачать відверту слабкість Європи та США ...?
показати весь коментар
07.09.2025 17:40 Відповісти
Хто тоби сказав таке Мелони?ни це ПукХуло хоче а останни вси брихуни!!!МИЛКА не маю бачення для того щоб ты в оце усе повирила!БРЕШУТЬ!!!
показати весь коментар
07.09.2025 17:48 Відповісти
Тему перемовин придумав путін з трампом. Тепер Україна бʼє себе у груди і доводить світові своє миролюбство, а Трампу отримав шанс не вводити ніяких санкцій. І всі повелись на дурню. Захід активно підтримав цю пустопорожню тему і ось вже всі бігають навколо трампа і займаються «дипломатією», адже у них це виходить найкраще. Якісь повеєнні плани відбудови розробляють, гарантії миру… Кремль регоче і збільшує кількість ракет та шахедів на голови українців.
показати весь коментар
07.09.2025 18:36 Відповісти
 
 