Пошкоджено будівлю Кабміну через атаку РФ
Туск про удар РФ по Кабміну: "Подальші спроби заспокоїти Путіна чи зволікати з реакцією не мають сенсу"

Туск про загрозу РФ для Заходу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що черговий удар Росії по будівлі уряду в Києві демонструє безперспективність зволікань та спроб умиротворення Кремля.

Про це він написав у соцмережі Х в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.

Туск наголосив, що атака на Кабмін показує: подальші спроби заспокоїти Путіна чи зволікати з реакцією не мають сенсу.

"США та Європа повинні спільно змусити Росію погодитися на негайне припинення вогню. У нас є всі необхідні інструменти для цього", - підкреслив польський прем’єр.

Нагадаємо, цієї ночі, 7 вересня 2025 року, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Свириденко показала зсередини будинок Уряду після атаки РФ: Пожежу загасили. Час партнерам діяти. ФОТО

Кабмін (14345) обстріл (30714) Туск Дональд (570)
Топ коментарі
+2
Та то не жалке, жалко коли по житлових будинках з людьми.
07.09.2025 16:26 Відповісти
+1
в тебе вуха всі локшині
07.09.2025 16:14 Відповісти
+1
Молодець , що вирішив - підняти авіацію чи зерно розсипати? Ваших лідерів як шашлик цапи зажарили в літаку ,а ви до цього часу навіть боїтеся сказати про то вголос.
07.09.2025 16:17 Відповісти
в тебе вуха всі локшині
07.09.2025 16:14 Відповісти
А у тебе троляко?
07.09.2025 16:15 Відповісти
О, зебіли порвалися.
07.09.2025 16:55 Відповісти
накладуть на пуйла заспокоєння
07.09.2025 16:17 Відповісти
Мабуть є сенсє у намаганні керівництва Польші притулити ******* Україну до трагедії 1943 року, коли громадяни окупованой німцями Польші, на Волині, почали межетнічну різанину.
07.09.2025 16:17 Відповісти
Молодець , що вирішив - підняти авіацію чи зерно розсипати? Ваших лідерів як шашлик цапи зажарили в літаку ,а ви до цього часу навіть боїтеся сказати про то вголос.
07.09.2025 16:17 Відповісти
Ми тільки потужно піднімемо літаки, висипемо зерно на кордоні і будемо його блокувати, у вас це поки дуже добре виходить..
07.09.2025 16:19 Відповісти
Інструменти може і є, але волі не має. І всі, в Європі і Америці, сцуться в штани
07.09.2025 16:23 Відповісти
Та то не жалке, жалко коли по житлових будинках з людьми.
07.09.2025 16:26 Відповісти
опять розовые сопли европейские!дайте лучше Украине оружия,********* дешёвые!
07.09.2025 16:44 Відповісти
Только Мавзолей и окружение его зданий!!!Мочите!!!
07.09.2025 17:16 Відповісти
 
 