Туск про удар РФ по Кабміну: "Подальші спроби заспокоїти Путіна чи зволікати з реакцією не мають сенсу"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що черговий удар Росії по будівлі уряду в Києві демонструє безперспективність зволікань та спроб умиротворення Кремля.

Про це він написав у соцмережі Х в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.

Туск наголосив, що атака на Кабмін показує: подальші спроби заспокоїти Путіна чи зволікати з реакцією не мають сенсу.

"США та Європа повинні спільно змусити Росію погодитися на негайне припинення вогню. У нас є всі необхідні інструменти для цього", - підкреслив польський прем’єр.

Нагадаємо, цієї ночі, 7 вересня 2025 року, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Свириденко показала зсередини будинок Уряду після атаки РФ: Пожежу загасили. Час партнерам діяти. ФОТО