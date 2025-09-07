Туск про удар РФ по Кабміну: "Подальші спроби заспокоїти Путіна чи зволікати з реакцією не мають сенсу"
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що черговий удар Росії по будівлі уряду в Києві демонструє безперспективність зволікань та спроб умиротворення Кремля.
Про це він написав у соцмережі Х в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.
Туск наголосив, що атака на Кабмін показує: подальші спроби заспокоїти Путіна чи зволікати з реакцією не мають сенсу.
"США та Європа повинні спільно змусити Росію погодитися на негайне припинення вогню. У нас є всі необхідні інструменти для цього", - підкреслив польський прем’єр.
Нагадаємо, цієї ночі, 7 вересня 2025 року, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи.
Забули пароль або логін? Відновити пароль