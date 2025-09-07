УКР
Новини Фото Пошкоджено будівлю Кабміну через атаку РФ
4 215 45

Свириденко показала зсередини будинок Уряду після атаки РФ: Пожежу загасили. Час партнерам діяти. ФОТО

Очільниця Кабміну Юлія Свириденко показала зсередини будинок Уряду після російської атаки сьогодні зранку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Свириденко.

Вона нагадала, що вперше з початку повномасштабного вторгнення росіяни поцілили по будівлі Кабміну, де працює вся урядова команда.

"На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу погасили. Дякую рятувальникам. Російський терор не зупинить роботу Уряду. Руйнування відновимо. Але життя українців не повернути. За цю ніч по всій країні через російський обстріл загинули чотири людини і понад 44 зазнали поранень.

Свириденко у пошкодженому Кабміні
Фото: Юлія Свириденко / Фейсбук

Очевидно, що росія не хоче миру", - наголошує вона.

Прем'єрка також закликала партнерів та усі держави світу перетворити розчарування діями Росії на ефективну допомогу для України - не для урядової будівлі, а для захисту наших людей по всій країні.

Також читайте: Через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, там наразі пожежа, - Свириденко. ФОТОрепортаж

"Час діяти. Україні потрібно більше систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими. Посильте санкційний тиск на Росію, щоб зменшити ресурси для російської військової машини. Це все реально - можливості у ваших руках", - резюмує Свириденко.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Автор: 

Кабмін (14345) обстріл (30714) Свириденко Юлія (485)
Топ коментарі
+36
А може час перестати красти?
показати весь коментар
07.09.2025 14:56 Відповісти
+20
Партнерам час діяти, гроші дайте! А там ми самі розберемося що з ними робити, і закликаємо (100500 раз) ввести санкції проти росії.
показати весь коментар
07.09.2025 14:56 Відповісти
+19
Росіяни теж люди,вони не можуть піти на нас війною.....
показати весь коментар
07.09.2025 14:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Партнерам час діяти, гроші дайте! А там ми самі розберемося що з ними робити, і закликаємо (100500 раз) ввести санкції проти росії.
показати весь коментар
07.09.2025 14:56 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2025 15:46 Відповісти
Звісно! Тільки перед пуском знову сфотографують місцезнаходження фламінго і три рази натякнуть що будуть за запускати, тільки полетить воно знову в якийсь сарай на курщині, тому що зешмаркля не може вдарити по своєму куратору.
показати весь коментар
07.09.2025 15:51 Відповісти
Повторюсь, фламінго і довгі нептуни існують лише у вигляді макетів, а ще, напевно, у голові ...не буду писати кого, бо регулярно банять.
показати весь коментар
07.09.2025 16:13 Відповісти
А може час перестати красти?
показати весь коментар
07.09.2025 14:56 Відповісти
Юлія Свириденко.
На https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2015 виборах 2015 року невдало балотувалась до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Чернігівської міської ради від https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Блоку Петра Порошенкаhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-13 [13].
Як вчили, так і крадуть.
показати весь коментар
07.09.2025 14:57 Відповісти
Як там в підвалі на дачі дєрьмака? Не сиро?
показати весь коментар
07.09.2025 15:01 Відповісти
З якою метою цікавишся ? Господаря змінити хочеш ?
показати весь коментар
07.09.2025 15:33 Відповісти
О,ще одне чмо із сусіднього відділу імені татарова закукурікало
показати весь коментар
07.09.2025 15:34 Відповісти
Gary Grant..чмо закукурікало
а ти , сьогодні , самокритична ...
Так що там з подвалом на дачі - й досі туди хочеш ?
показати весь коментар
07.09.2025 15:46 Відповісти
І що ти хотіло сказать недолуге? Знову винен Порошенко?!
показати весь коментар
07.09.2025 15:05 Відповісти
Знов бл#дь зєбілам Порошенко "винуватий"..... пздц, не виліковні.
показати весь коментар
07.09.2025 15:06 Відповісти
Байден, Байден, Порошенко, Порошенко. Всралась невістка, коли нема мізків.
показати весь коментар
07.09.2025 15:21 Відповісти
Досвід не проп'єш. Так невістка...)
показати весь коментар
07.09.2025 15:25 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2025 15:31 Відповісти
В всьому винен Парашенка.Так і запишемо
показати весь коментар
07.09.2025 16:07 Відповісти
І що росіяни припинять обстріли?
показати весь коментар
07.09.2025 15:04 Відповісти
Росіяни теж люди,вони не можуть піти на нас війною.....
показати весь коментар
07.09.2025 14:57 Відповісти
Нажаль тебе, Zелена служанка ***** з двома підозрами в корупцїї та брат якой никаєтся за кордоном, там в той час не було.
показати весь коментар
07.09.2025 14:59 Відповісти
От Горе....
Люди домівок лишилися та Життя.
А тут Селфі роблять наче велика цяця
показати весь коментар
07.09.2025 15:02 Відповісти
вона показала своє рило на фоні...треба бути скромнішою і більш акцентованою
показати весь коментар
07.09.2025 15:02 Відповісти
Вони і діють..язиком
показати весь коментар
07.09.2025 15:03 Відповісти
от ніяк не вірю,
що не можна знайти дірищу
в російській обороні
і вдарити по кремлю.
показати весь коментар
07.09.2025 15:07 Відповісти
Зеленський, запускай у відповідь блаблабістичну ракету по рф!
показати весь коментар
07.09.2025 15:10 Відповісти
Просто звітують за наказом козиря
показати весь коментар
07.09.2025 15:19 Відповісти
У зелених все так: перший прем"єр на вєліку їздив по Кабмину, остання селфі на руїнах Кабміну робить. Оце такий у них прогрес.
показати весь коментар
07.09.2025 15:15 Відповісти
Демонструє безпорадність і імпотентність кабміна
показати весь коментар
07.09.2025 15:23 Відповісти
дебілка свириденка, така сувора та патріотична, що піздець!
мародерка свириденка, саме час виділити 9-29 млрд, на відновлення!
тим більше, що акти відмінили!
дебілка свириденка, не зупиняйся!
які там, посади на послів, як що що....
показати весь коментар
07.09.2025 15:30 Відповісти
представляє себе жертвою з простого народу.
показати весь коментар
07.09.2025 15:32 Відповісти
Гундосого продюсери, режисери Кварталу розікрали оборонні гроші на виготовлення дронів, тому все і так. До війни режисер Кирющенко Свати знімав, а зараз освоює кошти, виділені на дрони. Тому все і так, і стільки жерв. Головне, щоб бидло не переставало любити Нікчему, дивлячись потужні відосіки четвертий рік.
показати весь коментар
07.09.2025 15:35 Відповісти
Час 5-6 ефективних менеджерів спитати за роботу.
показати весь коментар
07.09.2025 15:36 Відповісти
Будинок жаль, в також жаль ,що вас ,зепідорів , там не було в момент прильоту.
показати весь коментар
07.09.2025 15:36 Відповісти
Вона невтекла! 💩
показати весь коментар
07.09.2025 15:37 Відповісти
фото доказ в фсб 3,14дерації.як і у випадку знищення "Мрії"
показати весь коментар
07.09.2025 15:42 Відповісти
піар - все, на що спроможна команда цих корупціонерів-мародерів
показати весь коментар
07.09.2025 15:43 Відповісти
У такому стані, руїни після обстрілів ******, як Свириденко фоткалася, ТОТ Україна з 2014 року!!!
показати весь коментар
07.09.2025 15:46 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2025 15:50 Відповісти
Не переплутайте - час діяти лише партнерам.
Поки пейсата команда грабує український бюджет і західну фінансову допомогу - нехай партнери діють
показати весь коментар
07.09.2025 15:53 Відповісти
Кожна країна, кожен бізнеc, який торгує з терористичною росією, є співучасником вбивств невинних дітей України. Досить пояснювати це незавершеними контрактами і комерційною доцільністю. Ви співучасники вбивств. контрактами
показати весь коментар
07.09.2025 16:00 Відповісти
Слава Богу з нами трамп!! Зараз він,як скаже!!!,...хорошо.....,що хрін хто зрозуміє!!
показати весь коментар
07.09.2025 16:04 Відповісти
Ща збір відкриє на відбудову
показати весь коментар
07.09.2025 16:06 Відповісти
Хайпує , зелена цвіль.Хто тобі ,***** при трушена надав дозвіл розповсюджув
показати весь коментар
07.09.2025 16:09 Відповісти
Партнери не хочуть і що далі, який план ?
показати весь коментар
07.09.2025 16:12 Відповісти
 
 