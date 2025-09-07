Свириденко показала зсередини будинок Уряду після атаки РФ: Пожежу загасили. Час партнерам діяти. ФОТО

Очільниця Кабміну Юлія Свириденко показала зсередини будинок Уряду після російської атаки сьогодні зранку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Свириденко.

Вона нагадала, що вперше з початку повномасштабного вторгнення росіяни поцілили по будівлі Кабміну, де працює вся урядова команда.

"На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу погасили. Дякую рятувальникам. Російський терор не зупинить роботу Уряду. Руйнування відновимо. Але життя українців не повернути. За цю ніч по всій країні через російський обстріл загинули чотири людини і понад 44 зазнали поранень.

Фото: Юлія Свириденко / Фейсбук

Очевидно, що росія не хоче миру", - наголошує вона.

Прем'єрка також закликала партнерів та усі держави світу перетворити розчарування діями Росії на ефективну допомогу для України - не для урядової будівлі, а для захисту наших людей по всій країні.

"Час діяти. Україні потрібно більше систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими. Посильте санкційний тиск на Росію, щоб зменшити ресурси для російської військової машини. Це все реально - можливості у ваших руках", - резюмує Свириденко.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.