Свириденко показала изнутри здание правительства после атаки РФ: Пожар потушили. Время партнерам действовать. ФОТО

Глава Кабмина Юлия Свириденко показала изнутри здание Правительства после российской атаки сегодня утром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Свириденко.

Она напомнила, что впервые с начала полномасштабного вторжения россияне попали по зданию Кабмина, где работает вся правительственная команда.

"К счастью, никто не пострадал. Пожар потушили. Спасибо спасателям. Российский террор не остановит работу Правительства. Разрушения восстановим. Но жизни украинцев не вернуть. За эту ночь по всей стране из-за российского обстрела погибли четыре человека и более 44 получили ранения.

Свириденко в поврежденном Кабмине
Фото: Юлия Свириденко / Фейсбук

Очевидно, что Россия не хочет мира", - отмечает она.

Премьер также призвала партнеров и все государства мира превратить разочарование действиями России в эффективную помощь для Украины - не для правительственного здания, а для защиты наших людей по всей стране.

Также читайте: Из-за вражеской атаки повреждено здание правительства, там сейчас пожар, - Свириденко. ФОТОрепортаж

"Время действовать. Украине нужно больше систем ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктуры, особенно перед приближением зимы. Усильте санкционное давление на Россию, чтобы уменьшить ресурсы для российской военной машины. Это все реально - возможности в ваших руках", - резюмирует Свириденко.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

