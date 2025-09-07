РУС
Новости Повреждено здание Кабмина из-за атаки РФ
1 439 15

Туск об ударе РФ по Кабмину: "Дальнейшие попытки успокоить Путина или медлить с реакцией не имеют смысла"

Туск об угрозе РФ для Запада

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что очередной удар России по зданию правительства в Киеве демонстрирует бесперспективность проволочек и попыток умиротворения Кремля.

Об этом он написал в соцсети Х в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ.

Туск подчеркнул, что атака на Кабмин показывает: дальнейшие попытки успокоить Путина или медлить с реакцией не имеют смысла.

"США и Европа должны совместно заставить Россию согласиться на немедленное прекращение огня. У нас есть все необходимые инструменты для этого", - подчеркнул польский премьер.

Напомним, этой ночью, 7 сентября 2025 года, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Свириденко показала изнутри здание Правительства после атаки РФ: Пожар потушили. Время партнерам действовать. ФОТО

Кабмин (14106) обстрел (29379) Туск Дональд (789)
Топ комментарии
+2
+1
+1
Комментировать
Сортировать:
в тебе вуха всі локшині
показать весь комментарий
07.09.2025 16:14 Ответить
А у тебе троляко?
показать весь комментарий
07.09.2025 16:15 Ответить
О, зебіли порвалися.
показать весь комментарий
07.09.2025 16:55 Ответить
накладуть на пуйла заспокоєння
показать весь комментарий
07.09.2025 16:17 Ответить
Мабуть є сенсє у намаганні керівництва Польші притулити ******* Україну до трагедії 1943 року, коли громадяни окупованой німцями Польші, на Волині, почали межетнічну різанину.
показать весь комментарий
07.09.2025 16:17 Ответить
Молодець , що вирішив - підняти авіацію чи зерно розсипати? Ваших лідерів як шашлик цапи зажарили в літаку ,а ви до цього часу навіть боїтеся сказати про то вголос.
показать весь комментарий
07.09.2025 16:17 Ответить
Ми тільки потужно піднімемо літаки, висипемо зерно на кордоні і будемо його блокувати, у вас це поки дуже добре виходить..
показать весь комментарий
07.09.2025 16:19 Ответить
Інструменти може і є, але волі не має. І всі, в Європі і Америці, сцуться в штани
показать весь комментарий
07.09.2025 16:23 Ответить
Та то не жалке, жалко коли по житлових будинках з людьми.
показать весь комментарий
07.09.2025 16:26 Ответить
опять розовые сопли европейские!дайте лучше Украине оружия,********* дешёвые!
показать весь комментарий
07.09.2025 16:44 Ответить
Только Мавзолей и окружение его зданий!!!Мочите!!!
показать весь комментарий
07.09.2025 17:16 Ответить
 
 