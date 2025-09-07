Туск об ударе РФ по Кабмину: "Дальнейшие попытки успокоить Путина или медлить с реакцией не имеют смысла"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что очередной удар России по зданию правительства в Киеве демонстрирует бесперспективность проволочек и попыток умиротворения Кремля.

Об этом он написал в соцсети Х в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ.

Туск подчеркнул, что атака на Кабмин показывает: дальнейшие попытки успокоить Путина или медлить с реакцией не имеют смысла.

"США и Европа должны совместно заставить Россию согласиться на немедленное прекращение огня. У нас есть все необходимые инструменты для этого", - подчеркнул польский премьер.

Напомним, этой ночью, 7 сентября 2025 года, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи.

