Мелони: Россия больше заинтересована в усилении атак по Украине, чем в переговорах

Мелоні

Россия больше заинтересована в усилении атак против Украины, чем в переговорном пути к прекращению войны.

Об этом заявила глава правительства Италии Джорджа Мелони после массированной атаки РФ по Украине в ночь на 7 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия, похоже, больше заинтересована в усилении жестокости своих атак против Украины, чем в переговорах о прекращении военных действий",- сказала премьер Италии.

Мелони также подчеркнула, что Италия вместе с западными партнерами будет продолжать поддерживать украинский народ и делать все, чтобы справедливый и длительный мир возобладал над агрессией.

Читайте также: Туск об ударе РФ по Кабмину: "Дальнейшие попытки успокоить Путина или медлить с реакцией не имеют смысла"

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Читайте также: Россия углубляется в логику войны и террора, - Макрон о ночном обстреле

Италия (1685) обстрел (29379) россия (97090) Джорджа Мелони (149)
Четвертий рік одне й теж...
Невже одразу не зрозуміло було? Як ще прокричати, що гопник з підворотні розуміє тільки грубу фізичну силу, а не "гарні розмови". Забовтування бика - це прояв слабкості, це закінчиться, що бик буде на тобі їздити...
Ви там справді такі закінчені ідіоти, чи прикидуєтеся?
Потрібна пряма військова допомога військами НАТО в війні проти міжнародних терористів путіна.
