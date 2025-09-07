Мелони: Россия больше заинтересована в усилении атак по Украине, чем в переговорах
Россия больше заинтересована в усилении атак против Украины, чем в переговорном пути к прекращению войны.
Об этом заявила глава правительства Италии Джорджа Мелони после массированной атаки РФ по Украине в ночь на 7 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия, похоже, больше заинтересована в усилении жестокости своих атак против Украины, чем в переговорах о прекращении военных действий",- сказала премьер Италии.
Мелони также подчеркнула, что Италия вместе с западными партнерами будет продолжать поддерживать украинский народ и делать все, чтобы справедливый и длительный мир возобладал над агрессией.
Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.
Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.
Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.
Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.
По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.
Невже одразу не зрозуміло було? Як ще прокричати, що гопник з підворотні розуміє тільки грубу фізичну силу, а не "гарні розмови". Забовтування бика - це прояв слабкості, це закінчиться, що бик буде на тобі їздити...
Весь світ з нами!
- а чому ж так трапилось - вона не хоче пояснити ?
Можливо так відбувається , бо кацапи бачать відверту слабкість Європи та США ...?