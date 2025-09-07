Россия углубляется в логику войны и террора, - Макрон о ночном обстреле

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил ночную атаку войск РФ на Украину и отметил, что Россия все больше углубляется в логику войны и террора.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что Россия ночью запустила по Украине сотни беспилотников и десятки ракет, нанося неизбирательные удары.

"Вместе с Украиной и нашими партнерами мы выступаем за мир. Россия, тем временем все более углубляется в логику войны и террора. На стороне Украины мы будем продолжать делать все для того, чтобы справедливый и устойчивый мир воцарился", - отметил французский лидер.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.